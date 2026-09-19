Espana agencias

Mónica García tilda de rara una huelga nacional que tiene "reivindicaciones autonómicas"

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de rara la huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos el próximo 28 de octubre ya que las reivindicaciones planteadas son "plena y llanamente autonómicas" y el texto del Estatuto Marco está en tramitación parlamentaria y puede ser enmendado.

"A mí se me hace raro una huelga nacional con reivindicaciones que son plena y llanamente autonómicas de un texto que está abierto en el Congreso de los Diputados al que se puede enmendar", ha subrayado la ministra en declaraciones a los periodistas en el arranque de la campaña 'puerta a puerta' en Vallecas organizada por Más Madrid.

PUBLICIDAD

García ha instado a los convocantes a trasladar sus demandas a través de los grupos parlamentarios para "debatirlo con transparencia y honestidad" durante su tramitación en el Congreso, y ha remarcado que su departamento no pone "los límites", pero que son las comunidades autónomas "las que tienen que garantizar y reforzar las plantillas".

"La patronal son las comunidades autónomas, son las que contratan, las que invierten, las que regulan las plantilla", ha señalado García, que ha recordado que seis autonomías ya han alcanzado acuerdos con los sindicatos médicos en la misma línea fijada por Sanidad.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la ministra ha considerado que el primer caso de mpox (viruela del mono) detectado en un menor marroquí acogido en Ceuta "da buena cuenta de la buena vigilancia epidemiológica" que está habiendo en la ciudad autónoma.

Ha insistido en que "para poder hacer una buena vigilancia epidemiológica" es preciso "tener a todo el mundo en lugares de acogida" en los que se pueda hacer "esa vigilancia, esos tratamientos, ese diagnóstico y ese rastreo".

"Detectamos absolutamente todo: hemos detectado cinco casos de viruela, hemos detectado este mpox, hemos detectado también ocho casos de tuberculosis, la mayoría casos previos o que venían tratados en esta crisis o que ya estaban en Ceuta", ha detallado la ministra.

García ha destacado que hay "muy buena coordinación y cooperación" con Ceuta para poder detectar "todas estas posibles infecciones" y ha recordado las competencias en materia de salud pública son de la ciudad autónoma.

No obstante, ha instado al Partido Popular y al Gobierno de Ceuta a que "dejen de poner trabas" en la gestión de esta crisis migratoria: "Es imprescindible que todas las personas migrantes dejen de estar en situación de calle, dejen de estar hacinadas, dejen de estar en condiciones de insalubridad para que estén en lugares de acogida donde podamos iniciar esa vigilancia epidemiológica", ha dicho. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

El experto señala que algunas frases pueden generar un mayor sufrimiento en las personas, pues cargan sobre ellas la culpa de “permitir” el daño que les hacen los demás

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

Lotería Nacional jueves 17 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional jueves 17 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El tribunal ha admitido a trámite la demanda del SUP y exige a Transportes toda la documentación en veinte días. La Justicia ya rechazó frenar de forma urgente el dispositivo, que acoge a 1.700 migrantes trasladados desde las playas ceutíes de Benítez y El Trampolín

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

Lucas González, de Andy y Lucas, muestra su nueva nariz tras una reconstrucción en Turquía: “Estuve semanas con una pomada que me pudría la nariz”

El cantante se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ para contar cómo fue su intervención

Lucas González, de Andy y Lucas, muestra su nueva nariz tras una reconstrucción en Turquía: “Estuve semanas con una pomada que me pudría la nariz”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

ECONOMÍA

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”