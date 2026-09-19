Mónica García tilda de rara una huelga nacional que tiene "reivindicaciones autonómicas"

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Madrid, 19 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de rara la huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos el próximo 28 de octubre ya que las reivindicaciones planteadas son "plena y llanamente autonómicas" y el texto del Estatuto Marco está en tramitación parlamentaria y puede ser enmendado.

"A mí se me hace raro una huelga nacional con reivindicaciones que son plena y llanamente autonómicas de un texto que está abierto en el Congreso de los Diputados al que se puede enmendar", ha subrayado la ministra en declaraciones a los periodistas en el arranque de la campaña 'puerta a puerta' en Vallecas organizada por Más Madrid.

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García ha instado a los convocantes a trasladar sus demandas a través de los grupos parlamentarios para "debatirlo con transparencia y honestidad" durante su tramitación en el Congreso, y ha remarcado que su departamento no pone "los límites", pero que son las comunidades autónomas "las que tienen que garantizar y reforzar las plantillas".

"La patronal son las comunidades autónomas, son las que contratan, las que invierten, las que regulan las plantilla", ha señalado García, que ha recordado que seis autonomías ya han alcanzado acuerdos con los sindicatos médicos en la misma línea fijada por Sanidad.

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Por otra parte, la ministra ha considerado que el primer caso de mpox (viruela del mono) detectado en un menor marroquí acogido en Ceuta "da buena cuenta de la buena vigilancia epidemiológica" que está habiendo en la ciudad autónoma.

Ha insistido en que "para poder hacer una buena vigilancia epidemiológica" es preciso "tener a todo el mundo en lugares de acogida" en los que se pueda hacer "esa vigilancia, esos tratamientos, ese diagnóstico y ese rastreo".

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"Detectamos absolutamente todo: hemos detectado cinco casos de viruela, hemos detectado este mpox, hemos detectado también ocho casos de tuberculosis, la mayoría casos previos o que venían tratados en esta crisis o que ya estaban en Ceuta", ha detallado la ministra.

García ha destacado que hay "muy buena coordinación y cooperación" con Ceuta para poder detectar "todas estas posibles infecciones" y ha recordado las competencias en materia de salud pública son de la ciudad autónoma.

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No obstante, ha instado al Partido Popular y al Gobierno de Ceuta a que "dejen de poner trabas" en la gestión de esta crisis migratoria: "Es imprescindible que todas las personas migrantes dejen de estar en situación de calle, dejen de estar hacinadas, dejen de estar en condiciones de insalubridad para que estén en lugares de acogida donde podamos iniciar esa vigilancia epidemiológica", ha dicho. EFE