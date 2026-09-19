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Mónica García carga contra la Comunidad de Madrid por "mentir" sobre las listas de espera del Ramón y Cajal

21/05/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La política nacional vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que este martes, 19 de mayo, la Audiencia Nacional imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta trama de tráfico de influencias para lograr beneficios económicos. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, de "mentir" sobre las listas de espera del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y ha cargado contra ellas por "hostigar" e "insultar" al médico del centro que denunció la supuesta manipulación de estos registros.

Estas declaraciones han tenido lugar después de la información publicada por 'El País' el pasado martes y actualizada este sábado con la difusión de un audio en relación a las órdenes en el Hospital Ramón y Cajal para modificar la prioridad en las intervenciones quirúrgicas.

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Tras un acto de su formación en la capital, la también líder de Más Madrid ha criticado, en declaraciones a los medios, que "lejos de investigar si es verdad que se están falseando, manipulando o manoseando las listas de espera", el Gobierno regional ha decidido "investigar al denunciante", algo que considera un "agravante" en esta situación.

"Yo le quiero recordar a la señora Ayuso que hay una ley de protección del denunciante, por la cual no se le puede hostigar, no se le puede insultar, que es lo que venimos viendo que ha hecho la señora Ayuso. Lejos de investigar si es verdad que se están falseando, manipulando o manoseando las listas de espera, lo que se ha puesto es a investigar al denunciante", ha subrayado.

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Asimismo, la ministra ha insistido que estas presuntas manipulaciones se deben a "intereses económicos" dirigidos "sistemáticamente y programadamente desde la Consejería de Sanidad para provocar que los pacientes se vayan a la privada con un seguro privado o que se vayan a Quirón".

UNA SITUACIÓN "ABSOLUTAMENTE INDECENTE"

García ha asegurado que este caso es un reflejo de la situación "absolutamente indecente" que atraviesa la Sanidad en la Comunidad de Madrid, que afirma que cuenta con una Consejería que pone "incentivos para que se hagan trampas en las listas de espera" y que "está más preocupada en ver cómo esa bolsa de listas de espera se puede trasladar o transferir a Quirón que en solucionar realmente los problemas clínicos de los pacientes".

En este sentido, ha remarcado en que el Ministerio que dirige lleva "meses trabajando con las comunidades autónomas" para cambiar el "obsoleto" Real Decreto de 2003, de cara a dar "transparencia y trazabilidad" a las listas de espera. No obstante, ha recordado que el Partido Popular "se ha opuesto", y le ha instado a que "reaccione y se dé cuenta que gobierna para los pacientes, no para sus propias estadísticas ni para llenar las cajas de Quirón".

"Vamos a cambiar ese Real Decreto para que no volvamos a escuchar ninguna declaración de este tipo, para que no se vuelva a atacar a ningún profesional que lo denuncia y para que no se vuelvan a producir aquellos audios que escuchamos hace tiempo de un CEO, también de un hospital privado de Madrid, que decía que las listas de espera las iba a manipular para poder hacer caja. Esto es absolutamente indecente y vuelvo a insistir, la señora Ayuso y Fátima Matute mienten, da igual cuando leas esto", ha añadido, en referencia al caso del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, criticó el pasado jueves durante su intervención en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea que la izquierda dé "lecciones de lista de espera", e insistió en que fue el propio denunciante el que "manipulaba las citas". Así lo hizo también Matute el miércoles cuando aseguró que fue el propio denunciante, el que "manipuló las listas de espera de manera irregular" en 57 casos concretos.

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