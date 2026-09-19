Marta García, sexta del mundo y récord de España de 5 km en ruta en Copenhague

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La palentina Marta García, subcampeona de Europa de 5.000 metros en pista, finalizó sexta, con un tiempo de 14:59, nuevo récord nacional de la distancia, los 5 kilómetros de los Mundiales de ruta de Copenhague (Dinamarca), en los que se impuso la favorita, la etíope Likina Amebaw (14:41).

Marta García hizo su debut con España en una prueba de ruta en Copenhague. Su reciente plata europea en Birmingham y las posteriores competiciones en los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia) en 1.500 y en el Ultimate Champioship de Budapest donde logró la mejor marca española del año en 5.000 (14:43.94), la segunda mejor de su vida, la permitieron llegar a Copenhague en un excelente momento de forma.

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En las calles de la capital danesa, la palentina refrendó ese buen momento que atraviesa con un crono de 14:59, mejorando los 15:11 de Marta Domínguez el 1 de septiembre de 2002 en Londres.

El triunfo fue par Likina Amebaw, que llegó a la cita como número uno del ránking mundial y no defraudó. Con una marca personal de 14:23 en 5 kilómetros establecida en Barcelona y 29:29 en Valencia en 10k, la etíope ganó de forma contundente con 14:41, siete segundos menos que la keniana Caroline Makandi Gitonga (14:48). Cerró el podio la australiana Rose Davies con 14:50. EFE

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