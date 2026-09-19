Laporta pide valentía para competir con "clubes-estado" a los que "recalifican terrenos"

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Barcelona, 19 sep (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este sábado, en su informe de apertura de la asamblea telemática de socios compromisarios, que la entidad azulgrana afronta "un reto apasionante" para competir con sociedades anónimas o clubes-estado a los que les "recalifican terrenos" cuando "tienen dificultades".

En un discurso en el que la situación económica de la entidad ha tenido un peso notable, el máximo mandatario azulgrana ha hecho referencia a la modificación urbanística de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, aunque no ha mencionado directamente al club blanco.

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"Nos encontramos ante un reto apasionante que nos obligará a ser responsables, innovadores y valientes para hacer frente a nuestros competidores, que son sociedades anónimas o clubes estado que cuando tienen una dificultad les recalifican un terreno, y tan panchos", ha afirmado Laporta. EFE

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