La Segunda División se queda con 15 equipos al quedar vacante la plaza del Ribera

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).-La Segunda División de fútbol sala masculino contará finalmente con 15 equipos durante la temporada 2026/2027, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya decidido no cubrir la vacante generada por la desinscripción del CFS Ribera Navarra, según anunció en un comunicado.

El Juez Único de Competiciones No Profesionales ha puesto fin al procedimiento después de que el CD Tafa FS, al que se había reconocido inicialmente el derecho a ocupar la plaza, no formalizara su inscripción dentro del plazo establecido.

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La resolución también desestima la solicitud presentada posteriormente por el Club Deportivo Heredia 21 Fútbol Sala para hacerse con la vacante y establece que la competición continuará con los 15 clubes actualmente inscritos y con el calendario vigente.

La RFEF explica que el CFS Ribera Navarra había sido inscrito de forma condicional el pasado 13 de agosto, pero no cumplió los requisitos exigidos. El 11 de septiembre, el Área de Licencias y Registro constató que el equipo no disponía de ninguna licencia de jugador, incumpliendo la normativa que obliga a contar con un mínimo de tres una semana antes del inicio de la competición. Por este motivo, el 14 de septiembre se declaró sin efecto su inscripción.

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Posteriormente, el 17 de septiembre, el Juez Único adjudicó la plaza al TAFA FS por criterios de mérito deportivo, después de que el conjunto hubiera terminado decimosexto en Segunda División la pasada temporada. Sin embargo, el club no completó su inscripción y su recurso posterior fue desestimado el 18 de septiembre por el Comité Nacional de Segunda Instancia.

La competición continuará así con 15 equipos y, al término de la fase regular, descenderán los conjuntos que ocupen las posiciones decimocuarta y decimoquinta. La RFEF ha lamentado las molestias e incertidumbre generadas por una situación sobrevenida a escasos días del comienzo de la competición. EFE

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