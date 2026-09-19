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La ilustradora Ana Miralles afirma que le gustaría "apuñalar" a la inteligencia artificial

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Pamplona, 19 sep (EFE).- La ilustradora y dibujante madrileña Ana Miralles, participante este fin de semana en el XVII Salón del Cómic de Navarra, ha asegurado en una entrevista con EFE que, si pudiera "apuñalar" a la inteligencia artificial, lo haría, porque "es un monstruo que se está nutriendo, está robando, está pirateando absolutamente todo lo que le pasa por la boca".

"Todo lo que le echan de comer lo digiere. Y de inteligente no tiene nada; es simplemente un archivo descomunal con un algoritmo estúpido que hace lo que la gente le pide”, ha afirmado Miralles, que ha forjado una sólida trayectoria en cabeceras como 'Rambla', 'Madriz' o 'Cairo' y que ha firmado obras de referencia como 'Eva Medusa' o la serie 'Djinn'.

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En su opinión, la IA puede tener valor como herramienta en ámbitos técnicos y científicos: “Me parece muy bien en medicina, me parece muy bien en algunas cosas técnicas, puede ser un aliado para hacernos más listos y mejorar la vida a la gente”. Pero ha subrayado una línea roja: “La generativa, la creativa no la necesitamos para nada, ni para hacer música, ni para hacer arte ni para nada de nada”.

Miralles ha reivindicado en ese sentido el esfuerzo personal: “Cuando tengo que hacer algo, pues me devano los sesos y me busco las cosas; nunca le pido nada porque es que no quiero, no quiero que sepa ni que existo”.

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Como primera mujer en recibir en 2009 el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona y ganadora en 2025 de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Miralles ha valorado la evolución de la presencia femenina en la ilustración y el cómic.

Ha recordado que, cuando ella empezaba a publicar, la situación era otra: “No hay más que ver la cantidad de autoras que había por aquel entonces. Había muchísimas autoras coloristas. También había mucho movimiento de fanzines, pero realmente a la hora de publicar no había tantas autoras consagradas”.

El mapa, ha celebrado Miralles, ha cambiado, “con el auge también de las editoriales, porque ha habido muchas editoriales pioneras, y también hay más ayudas para estas editoriales pequeñitas pero muy activas, que se han animado a publicar muchas obras de mujeres”.

El resultado, ha dicho, es que “realmente ahora mismo hay una cantidad bastante importante de autoras muy interesantes”.

Su obra ha explorado sin complejos el cuerpo de la mujer con toda su sensualidad, desde 'Eva Medusa' -creada con guion de Antonio Segura- hasta 'Djinn' -junto a Jean Dufaux-, pero aportando su mirada personal.

“Yo he buscado siempre surfear entre lo que me proponían los guionistas, que tenían otra formación, otra visión de lo que es el erotismo, de lo que son las mujeres, las historias, con mi propia versión de lo que ellos me estaban contando”, ha explicado.

En los años noventa, series como los trece volúmenes de 'Djinn' abrieron a Miralles el mercado francobelga, lo que le permitió vivir de su trabajo: “Era la forma de que pudiéramos vivir llenamente de ese trabajo, porque en España había muy pocas editoriales y realmente todas eran bastante deudoras de lo que les venía de Francia”.

Aquella industria, ha indicado, venía floreciendo desde los años setenta, con estructuras que dignificaban la profesión -“los dibujantes hasta tenían Seguridad Social”-, en contraste con un panorama español que, incluso hoy, arrastra precariedades: “Aquí no tenemos todavía epígrafe que defina nuestro trabajo”. EFE

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