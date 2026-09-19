Incautan más de 83.000 juguetes irregulares en fiestas de varias localidades de A Coruña

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Santiago de Compostela, 19 sep (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido más de 83.000 juguetes irregulares en puestos de venta ambulantes en fiestas de varias localidades de la provincia de A Coruña.

Entre los juguetes irregulares incautados figuran 2.874 unidades de los modelos Squishy y Dumpling, que presenten posibles riesgos químicos y apariencia similar a alimentos, informa el instituto armado en una nota.

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Se trata de pequeños juguetes blandos que se aplastan con la mano y recuperan lentamente su forma. Uno de estos productos tiene apariencia de empanadilla asiática (dumpling).

El operativo fue desarrollado por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de A Coruña en Sada, Arteixo, Carral y Culleredo permitió la incautación de 83.836 juguetes que carecían de documentación de importación legal y presentaban deficiencias de seguridad.

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Las intervenciones comenzaron en puestos de venta ambulante en fiestas patronales de las citadas localidades en los meses de julio, agosto y septiembre.

El valor total estimado de la mercancía intervenida asciende a 123.639 euros.

Las actuaciones de los agentes concluyeron con cuatro inspecciones comerciales y veintidós actas de denuncia conforme a la ley orgánica de represión del contrabando y la normativa de seguridad de los juguetes. EFE

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