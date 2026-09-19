Espana agencias

Familiares de 6 víctimas exhumadas en el Barranco de Víznar (Granada) reciben sus restos

Guardar

Granada, 19 sep (EFE).- Los familiares de las últimas seis víctimas identificadas tras su exhumación en el Barranco de Víznar (Granada) han recibido este sábado sus restos en un homenaje en el que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado que actos como este sirven para reparar el daño y llaman a estar alerta para que nunca más vuelvan a ocurrir en España.

Las seis nuevas identificaciones corresponden a Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años, dependienta y miembro de la CNT; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años, chófer particular y contable de una empresa de autobuses, y Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras del Fargue, en Granada.

PUBLICIDAD

Completan el listado José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo; y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años, comerciante de paquetería y mercería y vinculado a una empresa de transportes.

Algunos de ellos casados y con hijos, otros solteros y todos comprometidos con los acontecimientos sociales y políticos de su tiempo, fueron represaliados en la fosa común del Barranco de Víznar, donde este sábado han sido recordados con la lectura de un breve resumen de sus vidas.

PUBLICIDAD

Durante el acto, celebrado en el Parque de la Libertad de Víznar, el secretario de Estado ha manifestado que la entrega de los restos a sus familiares "también nos interpelan a seguir defendiendo las ideas y los valores por los cuales el fascismo les arrebató su vida en el Barranco de Víznar".

La fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática en Granada, Monserrat Luque, ha resaltado que "la dignidad humana no prescribe, la verdad no caduca y la memoria es un deber democrático e ineludible", ha asegurado que la Fiscalía de Granada trabaja para transformar la verdad histórica en verdad jurídica mediante expedientes de jurisdicción voluntaria y ha anunciado que ya tramitan la segunda pieza separada de la investigación tras la identificación de estas seis nuevas víctimas.

En el homenaje ha hablado, entre otros familiares de represaliados, un nieto de Victoriano Alcantud Cubillas para relatar el impacto que le causó hallar un documento oficial sobre su abuelo en el que el juez tachó la palabra "fallecimiento" para escribir "desaparición", un término que priva a la víctima y a su familia, dice, del derecho "al sepulcro y al llanto" y la sume en una "soledad absoluta".

En su opinión, la exhumación de las víctimas es "ahora más necesaria que nunca porque la barbarie viene corriendo a pasos agigantados. Está en la calle, entra en las instituciones, empieza con la misma historia del runrún antimemoria", ha señalado.

Esta entrega da continuidad al proceso de recuperación, identificación y restitución de las víctimas civiles asesinadas durante la violencia desencadenada tras el golpe de Estado contra la II República en 1936 por fuerzas franquistas, falangistas y otros grupos vinculados a la represión, cuyos restos fueron ocultados en distintas fosas comunes.

Desde el inicio de los trabajos, desarrollados por el equipo de la Universidad de Granada 'Universidad y Memoria' dirigido por Francisco Carrión, han sido recuperados los restos de 194 personas en el Barranco de Víznar. Con estas seis, el número de personas identificadas asciende a 17. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

La estilista ha compartido con sus seguidores cómo es su estado de salud después de seis semanas con el tratamiento

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

El experto señala que algunas frases pueden generar un mayor sufrimiento en las personas, pues cargan sobre ellas la culpa de “permitir” el daño que les hacen los demás

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

ECONOMÍA

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”