Familiares de 6 víctimas exhumadas en el Barranco de Víznar (Granada) reciben sus restos

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Granada, 19 sep (EFE).- Los familiares de las últimas seis víctimas identificadas tras su exhumación en el Barranco de Víznar (Granada) han recibido este sábado sus restos en un homenaje en el que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado que actos como este sirven para reparar el daño y llaman a estar alerta para que nunca más vuelvan a ocurrir en España.

Las seis nuevas identificaciones corresponden a Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años, dependienta y miembro de la CNT; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años, chófer particular y contable de una empresa de autobuses, y Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras del Fargue, en Granada.

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Completan el listado José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo; y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años, comerciante de paquetería y mercería y vinculado a una empresa de transportes.

Algunos de ellos casados y con hijos, otros solteros y todos comprometidos con los acontecimientos sociales y políticos de su tiempo, fueron represaliados en la fosa común del Barranco de Víznar, donde este sábado han sido recordados con la lectura de un breve resumen de sus vidas.

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Durante el acto, celebrado en el Parque de la Libertad de Víznar, el secretario de Estado ha manifestado que la entrega de los restos a sus familiares "también nos interpelan a seguir defendiendo las ideas y los valores por los cuales el fascismo les arrebató su vida en el Barranco de Víznar".

La fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática en Granada, Monserrat Luque, ha resaltado que "la dignidad humana no prescribe, la verdad no caduca y la memoria es un deber democrático e ineludible", ha asegurado que la Fiscalía de Granada trabaja para transformar la verdad histórica en verdad jurídica mediante expedientes de jurisdicción voluntaria y ha anunciado que ya tramitan la segunda pieza separada de la investigación tras la identificación de estas seis nuevas víctimas.

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En el homenaje ha hablado, entre otros familiares de represaliados, un nieto de Victoriano Alcantud Cubillas para relatar el impacto que le causó hallar un documento oficial sobre su abuelo en el que el juez tachó la palabra "fallecimiento" para escribir "desaparición", un término que priva a la víctima y a su familia, dice, del derecho "al sepulcro y al llanto" y la sume en una "soledad absoluta".

En su opinión, la exhumación de las víctimas es "ahora más necesaria que nunca porque la barbarie viene corriendo a pasos agigantados. Está en la calle, entra en las instituciones, empieza con la misma historia del runrún antimemoria", ha señalado.

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Esta entrega da continuidad al proceso de recuperación, identificación y restitución de las víctimas civiles asesinadas durante la violencia desencadenada tras el golpe de Estado contra la II República en 1936 por fuerzas franquistas, falangistas y otros grupos vinculados a la represión, cuyos restos fueron ocultados en distintas fosas comunes.

Desde el inicio de los trabajos, desarrollados por el equipo de la Universidad de Granada 'Universidad y Memoria' dirigido por Francisco Carrión, han sido recuperados los restos de 194 personas en el Barranco de Víznar. Con estas seis, el número de personas identificadas asciende a 17. EFE

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(Foto) (Vídeo)