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ERC cierra la investigación del cartel contra los Maragall culpando a dos exdirigentes

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Barcelona, 19 sep (EFE).- La comisión de Garantías de ERC ha concluido la investigación interna abierta a raíz de los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall, que señala como máximos responsables del caso a dos exdirigentes del partido, Sergi Sabrià y Marc Colomer.

Según ha avanzado el Diari Ara y han confirmado a EFE fuentes del partido, el informe final atribuye la máxima responsabilidad a Sabrià y Colomer, que ocuparon el cargo de vicesecretario general de Comunicación de ERC entre 2016 y 2023, y rebaja la del exdirector de comunicación de ERC Tolo Moya y la de un militante de la comarca de Anoia que puso los carteles, al considerar que seguían órdenes.

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Pese a que el informe atribuye a todos una infracción grave, no se ha abierto un expediente disciplinario a ninguno de ellos porque ya no son militantes.

La responsable de cumplimiento de ERC, Mireia Ingla, ha presentado las conclusiones de la investigación en el Consejo Nacional, que ha celebrado este sábado el partido.

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El informe final presentado hoy llega después de la información recopilada por los anteriores responsables de cumplimiento y por la 'Comisión de la verdad' que creó la nueva dirección de ERC pilotada por Oriol Junqueras, aunque cuestiona la investigación llevada a cabo por la anterior dirección, que responsabilizaba principalmente a Moya y al militante de Anoia.

Estos carteles aparecieron durante la campaña de las últimas elecciones municipales y en ellos se leía el mensaje "Fuera el alzhéimer de Barcelona" junto a la imagen del entonces alcaldable de ERC en Barcelona y la de su hermano y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que padece esta enfermedad.

Asimismo, señala que el muñeco con la imagen de Junqueras colgando de un puente en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), municipio del líder de ERC, era otra acción de falsa bandera, por la que responsabiliza al responsable de comunicación del momento, que era Sabrià.

Tras la exposición del informe, en nombre de la dirección de Esquerra ha tomado la palabra el secretario general adjunto, Oriol López, para disculparse "por el daño hecho", especialmente a la familia de Pasqual y Ernest Maragall, así como a la militancia de Barcelona y al conjunto de la formación, han explicado fuentes del partido.

Lopéz ha afirmado que asumen las responsabilidades, que buscarán reparar el daño hecho y se ha comprometido a garantizar que no vuelva a ocurrir algo parecido.

"Cuando una organización que aspira a gobernar Cataluña falla, no es suficiente darse explicaciones internamente. Tiene que responder ante la sociedad. Nos debemos una reparación como partido y debemos una explicación y un compromiso al país", ha señalado López.

En este sentido, ha dado por cerrado el caso, pero ha afirmado que sacan lecciones para garantizar "la transparencia, trazabilidad de las decisiones, control de los recursos e imposibilitar cualquier estructura informal o paralela". EFE

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