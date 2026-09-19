El Sabadell, a reencontrarse con la victoria ante un Oviedo en racha

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Sabadell (Barcelona)/Oviedo, 19 sep (EFE).- El Oviedo, séptimo de LaLiga Hypermotion tras enlazar dos victorias y un empate, quiere dar un nuevo paso adelante este domingo (14:00 horas) en casa del Sabadell, un rival que quiere volver a puntuar tras la derrota en Mallorca.

El cuadro oventense, que intenta llevar al derbi asturiano de la próxima jornada amparado en una buena dinámica, seguirá teniendo en la Nova Creu Alta las bajas de Ilyas Chaira, Brandon Domingues, Carlos Fernández y Nacho Vidal, aunque fue una semana positiva para Julián Calero, ya que recupera a David Costas y Chris Ramos, bajas por lesión en las últimas tres fechas, y a Aritz Aldasoro, sancionado en Valladolid.

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Después del 0-3 sumado en el José Zorrilla, el técnico oviedista podría dar continuidad a dicho once, aunque Samu Rodríguez tiene opciones de entrar en el lateral izquierdo por Juan Cruz, Jacobo, Goti y Estanis Pedrola se juegan otro sitio en la banda izquierda y Chris Ramos regresa a la lista con opciones de entrar por Isfan.

Mientras el conjunto de Calero mantiene la fiabilidad defensiva con un solo gol encajado en las cinco jornadas disputadas, el Sabadell encajó la primera derrota en su visita a Son Moix, despues de abrir la temporada con dos empates de prestigio en Gijón y Castellón y dos victorias brillantes ante el Almería y el Córdoba.

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El conjunto arlequinado ya se ha enfrentado a tres de los seis primeros clasificados y ahora se medirá al séptimo, pero de momento está firmando un inicio de curso notable e ilusionante en su regreso a Segunda tras dos ascensos consecutivos.

Empezó la sexta jornada a un punto de la promoción de ascenso y a cinco puntos del descenso y podría estar incluso más arriba si no fuera por la falta de eficacia, su hándicap en estas primeras semanas.

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El Sabadell ha generado peligro y ocasiones en los cinco partidos, pero apenas ha marcado cuatro tantos. Es el equipo de la mitad alta de la clasificación con menos goles a favor junto al propio Oviedo (4).

Ocho jugadores han sido titulares en todas las jornadas disputadas hasta la fecha, pero Ferran Costa podría introducir alguna novedad para recibir al Oviedo. Podrían entrar en el once jugadores como Pipa, José Luis Catalá o Javi López-Pinto.

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El técnico arlequinado tiene las bajas por lesión de los defensas Arthur Bonaldo y Genar Fornés.

El Real Oviedo no visita la Nova Creu Alta desde la temporada 20/21, cuando el entonces equipo de Cuco Ziganda ganó por la mínima con un gol de Marcos Sangalli a un Sabadell dirigido por Antonio Hidalgo.

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- Alineaciones probables:

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Óscar Sanz, Edgar, Miki Codina, Baena; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Gioacchini.

Oviedo: Aarón Escandell; Aisar, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Juan Cruz; Youness, Reina; Pablo Sáenz, Villahermosa, Goti; e Isfan.

Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta.

Hora: 14.00

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