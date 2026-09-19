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El 'reto' de atender a 1.700 migrantes en el centro de acogida más grande de Ceuta

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Roberto Ruiz Oliva

Ceuta, 19 sep (EFE).- "Una organización muy compleja, pero modélica"; así definen desde la Fundación SAMU el reto que supone atender a los 1.700 migrantes acogidos en el nuevo centro del Puerto de Ceuta, el espacio más numeroso de los habilitados hasta ahora en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de finales de julio.

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Fuentes de esta entidad especializada desde hace más de dos décadas en la atención de colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión o con necesidades específicas han trasladado a EFE que, a pesar de las muchas dificultades, sienten un "gran apoyo" de la administración, en este caso el Ministerio de Migraciones, los servicios sociales, de seguridad y de control.

En los 16.000 metros cuadrados del recinto portuario que ocupa la instalación de 1.700 plazas a la que se trasladaron desde las playas de Benítez y el Trampolín a los migrantes, se cuenta además con limpieza y servicio de comidas.

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Allí, aunque las personas acogidas tienen "libre deambulación", según la entidad, "todo está muy organizado por turnos" para garantizar la mejor atención posible ante unas condiciones que, a pesar de todos los esfuerzos, reconocen como "críticas".

"Estamos a disposición del Ministerio para ser una parte de la solución a esta crisis y nunca del problema", han sentenciado desde SAMU, entidad que tiene experiencia con familias de migrantes incluso en Estados Unidos.

Tanto desde esta fundación como desde la Policía Nacional han confirmado a EFE que, a pesar del gran número de personas acogidas, la noche ha transcurrido "con normalidad, sin ningún incidente reseñable", tanto en esta zona portuaria como en otros espacios de la ciudad.

Las 1.700 plazas habilitadas en el puerto ceutí colgaron el cartel de completo apenas unas horas después del traslado desde primera hora de este viernes de migrantes desde las playas de Benítez y Trampolín.

En esos otros puntos, a orillas del litoral se mantienen este sábado, en el que las nubes parecen amenazar lluvia, las acampadas con tiendas improvisadas de quienes, con frustración, tuvieron que regresar por no conseguir sitio en el puerto ni en el resto de centros temporales.

Además de las plazas del puerto, en Ceuta se han dispuesto hasta el momento otros recursos de acogida habilitados en Loma Margarita (1.300 plazas), Loma Colmenar (1.200), 500 plazas adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según datos de la Delegación del Gobierno.

Entre el despliegue logístico en el recinto portuario y la marea de lonas que sigue contra viento y marea en las playas, Ceuta trata de encajar cincuenta días después una crisis con nuevos recursos de acogida y la cruda realidad en un litoral que recuerda que la crisis dista mucho de haber acabado. EFE

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