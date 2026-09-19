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El regreso de Pau Bargalló y el debut de Biel Llanes, novedades de España para el Mundial

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El regreso del capitán y emblema de la selección española, Pau Bargalló, ausente en el último Europeo por una grave lesión de rodilla, y el debut del joven Biel Llanes son las principales novedades de la convocatoria de España para el Mundial de hockey patines, que se disputará del 12 al 18 de octubre en Asunción (Paraguay).

El seleccionador nacional, Pere Varias, ha dado a conocer este sábado una lista en la que destaca la vuelta del jugador del Benfica, que se perdió el Campeonato de Europa del pasado año por una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda. En aquella cita, España se quedó fuera del podio continental por primera vez en 75 años.

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También figura por primera vez en una convocatoria absoluta Llanes, de 19 años, como reconocimiento a su destacada temporada con el Igualada Rigat, que se proclamó campeón de la OK Liga 29 años después.

España, vigente campeona mundial, tratará de revalidar el título conquistado en 2024 en Novara (Italia), donde se impuso a Argentina (2-1) en la final.

La lista de Varias incluye asimismo los regresos de Iván Morales (Barcelos) y Marc Grau (Barça), además de Pol Manrubia (Oporto) y Eloi Cervera (Barça), que ya debutaron con la selección en el último Europeo.

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Todos ellos se suman a jugadores habituales como los porteros Càndid Ballart (Reus Deportiu) y Blai Roca (Hockey Club Liceo), así como César Carballeira (Oporto) y Nil Roca (Benfica).

España compartirá el Grupo A con Portugal, ante la que cayó en la tanda de penaltis en las semifinales del último Campeonato de Europa; Italia, que superó al conjunto español en el partido por el tercer puesto, y Andorra, a priori el rival de menor entidad del grupo.

El Grupo B estará integrado por Chile, Francia, Angola y Argentina, vigente campeona de la Copa de Naciones.

El campeonato masculino comenzará con una fase de grupos en la que cada selección disputará tres encuentros. Todos los equipos accederán a los cuartos de final, cuyos emparejamientos se determinarán en función de los puntos obtenidos en la primera fase. EFE

avm/og

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