El papa: "Amo el deporte y estoy convencido de su gran valor educativo"

Guardar

Ciudad del Vaticano, 19 sep (EFE).- El papa León XIV reafirmó su amor por el deporte "por su gran valor educativo, ya que inculca valores nobles y auténticos", al recibir este sábado una delegación de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, el evento social y deportivo de personas con discapacidad intelectual.

"Practicar deporte implica un compromiso serio y un gran esfuerzo, y luego compartir los frutos de esa perseverancia con lealtad, confianza, sinceridad, espíritu de equipo y valentía. Al hacer todo esto, muestras su belleza de una manera verdaderamente especial, tanto a quienes participan y ven tus competiciones como a quienes te conocen y se cruzan contigo", añadió el pontífice estadounidense.

PUBLICIDAD

Y agregó que el mundo "necesita desesperadamente personas" como los atletas que recibió hoy pues recuerdan "os verdaderos valores de la vida; hombres y mujeres que demuestren con su ejemplo que el camino del compartir y el amor es el único que realmente conduce a la felicidad y la paz".

Agradeció su presencia "y la alegría genuina que transmiten, el mensaje positivo que encarnan": EFE

ccg/og

(foto)