El fútbol italiano despide a Mazzola, una “bandera eterna” del ‘calcio’

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Roma, 19 sep (EFE).- Sandro Mazzola, fallecido este sábado a los 83 años, recibió el homenaje del fútbol italiano, con mensajes de recuerdo de antiguos compañeros y rivales, dirigentes y clubes como el Inter, donde es una leyenda, y su eterno rival, el Milan, que destacaron la figura de uno de los grandes jugadores de la historia del país.

El Inter, club en el que Mazzola desarrolló toda su carrera profesional, lo despidió como una “bandera eterna” y recordó que fue “uno de los más grandes jugadores de siempre”, no solo de la historia del conjunto nerazzurro.

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El club anunció además que su equipo jugará este sábado ante el Roma con brazaletes negros.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, calificó la muerte de Mazzola como un “dolor profundo” para el fútbol italiano y destacó que fue una figura que contribuyó a hacer grande a Italia en el mundo.

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La Federación anunció un minuto de silencio en todos los partidos de las competiciones italianas durante este fin de semana.

También la liga de la Serie A, a través de su presidente, Ezio Simonelli, recordó a Mazzola como “una de las figuras más importantes y más auténticas de la historia del fútbol italiano” y destacó su trayectoria con el Inter y la selección.

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Entre sus antiguos compañeros, Fabio Capello afirmó que Mazzola fue “un gran jugador y una bellísima persona” y consideró que habría merecido ganar el Balón de Oro.

El vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, también recordó al excapitán como “un símbolo del Inter y del fútbol italiano en el mundo” y como una figura que fue importante para él desde sus primeros años, cuando soñaba con jugar en el club milanés.

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Mientras que el Milan, eterno rival del Inter, se sumó al homenaje y definió a Mazzola como un “rival histórico y leal”, además de una leyenda del Inter y de la selección.

El Juventus, por su parte, lo recordó como “campeón y caballero del fútbol italiano”, mientras que Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, Atalanta y otros clubes expresaron sus condolencias.

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La Asociación Italiana de Futbolistas (AIC) destacó además que Mazzola fue uno de los jugadores que firmaron en 1968 el acta fundacional de la organización y subrayó su contribución a la historia profesional y social de los futbolistas.

Desde la política italiana, la primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que con su muerte desaparece “uno de los grandes campeones” y una de las figuras más queridas del fútbol italiano.

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“Ha hecho disfrutar y apasionarse a generaciones de italianos”, escribió en sus redes sociales.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, lo recordó como una de las figuras más representativas del fútbol italiano y destacó sus actuaciones con la selección.

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Mazzola falleció este sábado a los 83 años tras una vida ligada al fútbol y, especialmente, al Inter de Milán, con el que disputó 565 partidos y marcó 160 goles entre 1960 y 1977.

Con la selección italiana jugó 70 encuentros y conquistó la Eurocopa de 1968. EFE