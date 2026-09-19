El despertar del Valencia frente a las dudas de la Real Sociedad

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(Actualiza con la designación arbitral)

Valencia, 19 sep (EFE).- El Valencia regresa este domingo a Mestalla en pleno despertar tras sumar su primera victoria en medio de una reconstrucción que ha comenzado Óscar Sánchez a la espera de un nuevo entrenador y recibirá a la Real Sociedad, que llega con los exvalencianistas Carlos Soler y Gonçalo Guedes pero sobre todo con dudas después de la derrota en su debut europeo y un irregular inicio del campeonato liguero.

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El cuadro local llega al encuentro después de haber conseguido en Mendizorroza (0-1) la primera victoria del equipo en las seis primeras jornadas tras la destitución de Carlos Corberán y volverá a estar dirigido por Óscar Sánchez mientras el director deportivo, Braulio Vázquez, continúa con la búsqueda de un técnico.

Así, el equipo blanquinegro buscará encadenar su segunda victoria para afrontar el parón internacional con mejores sensaciones, escapar del descenso e igualar en puntos a su rival. El Valencia es penúltimo con cuatro puntos, mientras que la Real Sociedad es duodécima con siete.

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El Valencia sigue plagado de bajas y Óscar Sánchez no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós. Es duda Luis Rioja pero tal vez llegue a tiempo.

En cuanto al once, el entrenador interino podría volver a apostar por el joven Aarón Mayol, que debutó con titularidad en Mendizorroza y completó un gran partido.

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El encuentro tendrá además un componente especial para el canterano valencianista Carlos Soler, que jugará como visitante por primera vez en Mestalla desde que en 2022 fue traspasado al París Saint-Germain. Otro de los focos estará en el duelo entre los futbolistas japoneses Take Kubo y Ryunosuke Sato.

El conjunto txuri-urdin afronta el compromiso liguero tras ceder este jueves por 1-2 ante el Bournemouth inglés en la Liga Europea, en un duelo donde una primera parte gris bastó al cuadro británico para encarrilar el triunfo en la primera mitad a pesar de la reacción guipuzcoana en la reanudación.

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El encuentro guardará además un componente emotivo para dos de los referentes de la plantilla de Matarazzo. Carlos Soler pisará de nuevo Mestalla por primera vez desde su traspaso en septiembre de 2022, mientras que el portugués Gonçalo Guedes volverá a cruzarse con el conjunto valencianista, donde ya disputó diez minutos la pasada campaña como visitante.

De cara al choque del domingo, futbolistas como Sucic, el propio Soler o Guedes parten con opciones de entrar en el once inicial tras no disputar el choque completo de inicio el jueves. Asimismo, Aramburu volverá a estar a disposición del técnico estadounidense para el enfrentamiento liguero tras cumplir sanción en Europa.

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Con la única baja confirmada por lesión de larga duración del lateral Álvaro Odriozola, la principal duda en la expedición realista se encuentra en la presencia de Igor Zubeldia, quien apura sus opciones de reincorporarse a la convocatoria tras las molestias físicas que le impidieron estar ante el Atlético de Madrid.

- Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà; Ugrinic, Mayol, Guido, Danjuma; Guerra y Hugo Duro.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Sucic, Soler; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité Andaluz)

Estadio: Mestalla.

Hora: 21.00. EFE

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