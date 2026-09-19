El aperitivo celebra su día con una gilda gigante y una industria que exhibe su fortaleza

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Madrid, 19 sep (EFE).- Este sábado se celebra el Día Mundial del Aperitivo con diferentes actos como la preparación de un gilda de récord en Madrid; este sector, que disfruta en un importante arraigo en España, se sostiene en una industria de peso con una oferta variada que camina hacia opciones más saludables.

La categoría de "aperitivo" es flexible y cambia mucho según región y costumbre, aunque por lo general se refiere a alimentos servidos junto a bebidas en las horas previas a la comida principal para "abrir el apetito" de los comensales.

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Según datos facilitados a Efeagro por la secretaria general de la Asociación de Snacks, Carmen Rico, el último cierre consolidado del conjunto del sector, correspondiente a 2024, situó el mercado en 3.110,15 millones de euros y en 386.984 toneladas comercializadas.

Estadísticas que, según Rico, hablan del "peso del sector en España" y que, de acuerdo con Circana, podrían seguir creciendo en 2026, ya que las ventas en libre servicio de patatas fritas y otros snacks crecieron un 2,6 % en valor y un 2,1 % en volumen, mientras que frutos secos y semillas avanzaron un 6,7 % en valor.

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Uno de los grandes retos del sector es adaptarse a la demanda de productos más saludables, para lo que desde 2005 se ha reducido más del 15 % los niveles de sal/ de las patatas fritas y de más del 24 % en el resto de snacks, ha explicado la secretaria.

Los datos que maneja la asociación cifran en 20.000 los empleos directos que genera el sector en España, de los cuales, según documentos internos de la entidad, el 80 % de los contratos son indefinidos, con una distribución prácticamente paritaria entre hombres y mujeres, 53 % y 47 %, respectivamente, y una antigüedad media de 11 años en las plantillas.

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Rico ha presumido a su vez del "gran arraigo territorial" que tiene el sector, ya que la "mitad de las 22 plantas de producción analizadas en España" se sitúan en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En cuanto a las cifras de exportación, Rico ha señalado que las exportaciones de patatas fritas y snacks alcanzaron en 2024 los 139,82 millones de euros, un 12,23 % más que en 2023, mientras que las exportaciones de frutos secos se situaron en 897,13 millones de euros, con un crecimiento del 29 %.

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La hora del aperitivo y las salsas están muy unidas tradicionalmente en España, sirvan el alioli o la mayonesa como ejemplos, y este es un producto que en 2025 alcanzó los 180,2 miles de toneladas consumidas, un 3,9 % más que en 2024.

En esta categoría Choví es una de las empresas más destacadas, con 80,5 millones de euros en 2025, un 10,7 % más que el año anterior, según información facilitada por la firma a Efeagro.

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Entre su oferta de salsas, el alioli es uno de sus productos más representativos y uno de los "motores de la internacionalización" de la marca, que está presente ya en más de 36 países y cuyas ventas internacionales suponen un 15 % de la facturación de la firma.

Este sábado, coincidiendo con el día mundial, se celebra en Madrid el Gilda Fest, un evento que tendrá lugar en el Autocine, y que reunirá desde el mediodía hasta la medianoche a unas 3.000 personas, según estimaciones de los organizadores.

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Este "evento foodie" tratará de batir un récord muy particular, como ha explicado David Argibay, responsable de la marca Rit´s que coordina el festival, y que se ha propuesto hacer la gilda más grande de la historia.

El reto consistirá en superar los 5,20 metros de longitud de la gilda que actualmente ostenta la mejor marca, realizada en una hora y diez minutos, un trono que intentarán arrebatar y para lo que tendrán como testigo a representantes de Guinness World Records.

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Según el informe de consumo alimentario 2025, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en cuanto a consumo fuera del hogar, los aperitivos se han mantenido estables respecto a 2024, con un ligero incremento del 0,2 % en volumen per cápita, algo que, sin embargo, no es extrapolable a la serie histórica desde 2022, con una caída acumulada del 10,5 % desde entonces.

Cabe puntualizar que el MAPA considera "aperitivos" solo a las patatas fritas y otros salados, golosinas, caramelos, chicles, chocolatinas, bombones, chocolates y frutos secos. EFE

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