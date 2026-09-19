Dos grandes premios de yeguas para el primer domingo de otoño en Madrid

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Madrid, 19 sep (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge su primer domingo de la tradicional temporada de otoño de carreras de caballos y en su programa inaugural de seis carreras oferta dos grandes premios para las yeguas, los 1.400 metros del Carlos Sobrino, critérium para las potrancas de dos años, y los 2.200 del Benítez de Lugo, reservado para sus mayores, con recompensa para la vencedora de 15.000 y 27.000 euros respectivamente.

Las ‘viejas’ de cuatro años “Darkava” y “Sweet Caroline” parecen llamadas a pelear con la tres años “La Llosa” en la carrera del doble kilómetro. Son las que mejor han competido en el presente 2026, aunque las ocho participantes de este Benítez de Lugo cuentan con un nivel de calidad similar.

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El portugués Ricardo Sousa, el irlandés Stevie Donohoe y el checo Václav Janácek se reparten, en este orden, las montas de las favoritas.

Para el Critérium de Potrancas-Carlos Sobrino, con seis aspirantes, destaca “Narcea”, una yegua con tres victorias sobre cuatro actuaciones (su única derrota llegó en un duro test que abordó en el hipódromo francés de Mont de Marsan). Volverá a ser montada por el cántabro Alejandro Gutiérrez Val y sólo el hecho de que debute en Madrid puede hacer dudar un poco sobre su rendimiento.

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La ‘veterana’ “Strelling”, con seis actuaciones y dos victorias previas, y la ganadora del Critérium Nacional de San Sebastián, “Pretty Rose”, son dos alternativas ante un posible fallo de “Narcea”.

La reunión habrá dado comienzo a las 11.30 horas con una prueba de 1.400 metros para los más jóvenes y donde sobresale “Ribat”. En la segunda, una milla preparatoria del Gran Premio de la Hispanidad, y donde ha sido retirado “Orión”, destacan por valor “Vamos Niño” y “Witiza”.

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Dos hándicaps de 2,200 metros completarán el programa. “Al Fin”, “Loba” y “Pionina” gustan en la tercera carrera, mientras que en la cuarta, la Lototurf, destacan “Southern Voyage”, “Capoeira”, “Caccia di Diana” y “Nat Impact”.

Así, las mantillas de los caballos favoritos para las cinco primeras carreras, soporte de la apuesta Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 3 (Ribat)

2ª Carrera: 1 (Vamos Niño) – 2 (Witiza)

3ª Carrera: 2 (Al Fin) – 4 (Loba) – 5 (Pionina)

4ª Carrera: 2 (Southern Voyage) – 4 (Capoeira) – 5 (Caccia di Diana) – 9 (Nat Impact)

5ª Carrera: 1 (Darkava) – 3 (Sweet Caroline) – 7 ( La Llosa). EFE

fg/jap