Espana agencias

Dos grandes premios de yeguas para el primer domingo de otoño en Madrid

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge su primer domingo de la tradicional temporada de otoño de carreras de caballos y en su programa inaugural de seis carreras oferta dos grandes premios para las yeguas, los 1.400 metros del Carlos Sobrino, critérium para las potrancas de dos años, y los 2.200 del Benítez de Lugo, reservado para sus mayores, con recompensa para la vencedora de 15.000 y 27.000 euros respectivamente.

Las ‘viejas’ de cuatro años “Darkava” y “Sweet Caroline” parecen llamadas a pelear con la tres años “La Llosa” en la carrera del doble kilómetro. Son las que mejor han competido en el presente 2026, aunque las ocho participantes de este Benítez de Lugo cuentan con un nivel de calidad similar.

PUBLICIDAD

El portugués Ricardo Sousa, el irlandés Stevie Donohoe y el checo Václav Janácek se reparten, en este orden, las montas de las favoritas.

Para el Critérium de Potrancas-Carlos Sobrino, con seis aspirantes, destaca “Narcea”, una yegua con tres victorias sobre cuatro actuaciones (su única derrota llegó en un duro test que abordó en el hipódromo francés de Mont de Marsan). Volverá a ser montada por el cántabro Alejandro Gutiérrez Val y sólo el hecho de que debute en Madrid puede hacer dudar un poco sobre su rendimiento.

PUBLICIDAD

La ‘veterana’ “Strelling”, con seis actuaciones y dos victorias previas, y la ganadora del Critérium Nacional de San Sebastián, “Pretty Rose”, son dos alternativas ante un posible fallo de “Narcea”.

La reunión habrá dado comienzo a las 11.30 horas con una prueba de 1.400 metros para los más jóvenes y donde sobresale “Ribat”. En la segunda, una milla preparatoria del Gran Premio de la Hispanidad, y donde ha sido retirado “Orión”, destacan por valor “Vamos Niño” y “Witiza”.

Dos hándicaps de 2,200 metros completarán el programa. “Al Fin”, “Loba” y “Pionina” gustan en la tercera carrera, mientras que en la cuarta, la Lototurf, destacan “Southern Voyage”, “Capoeira”, “Caccia di Diana” y “Nat Impact”.

Así, las mantillas de los caballos favoritos para las cinco primeras carreras, soporte de la apuesta Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 3 (Ribat)

2ª Carrera: 1 (Vamos Niño) – 2 (Witiza)

3ª Carrera: 2 (Al Fin) – 4 (Loba) – 5 (Pionina)

4ª Carrera: 2 (Southern Voyage) – 4 (Capoeira) – 5 (Caccia di Diana) – 9 (Nat Impact)

5ª Carrera: 1 (Darkava) – 3 (Sweet Caroline) – 7 ( La Llosa). EFE

fg/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

La estilista ha compartido con sus seguidores cómo es su estado de salud después de seis semanas con el tratamiento

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

El experto señala que algunas frases pueden generar un mayor sufrimiento en las personas, pues cargan sobre ellas la culpa de “permitir” el daño que les hacen los demás

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

ECONOMÍA

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”