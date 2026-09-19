Dawit Seare sorprende a Jakob Ingebrigtsen en los 5 kilómetros ruta

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El eritreo Dawit Seare se proclamó este sábado campeón del mundo de 5 kilómetros en los Mundiales de ruta de Copenhague (Dinamarca), en los que el noruego Jakob Ingebrigtsen, que partía como favorito, se colgó la plata al entrar en meta a solo tres segundos del ganador.

Seare, de 21 años, llegó a estos Mundiales como vigente campeón africano de la distancia y, sobre el asfalto de Copenhague, ofreció un auténtico recital para hacerse con la victoria. Mediada la carrera cambió el ritmo, fue liderando el grupo de cabeza y, ya en el último kilómetro, dio sensación de no poder aguantar como primero, incluso siendo adelantado unos metros por Ingebrigtsen, al que posteriormente volvió a superar en un acto de fe y resistencia.

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El joven eritreo paró el crono en 12:56, récord nacional, tres segundos por delante de Ingebrigtsen (12:59), que también batió el récord de Noruega. El podio lo completó el también eritreo Saymon Amanuel (13:00).

Ingebrigtsen, tras las finales de la Liga Diamante y el Ultimate, compitió por tercer fin de semana consecutivo en Copenhague, la ciudad donde corrió su primer, y hasta ahora único, medio maratón en 2024. Además, ésta fue la segunda vez que corrió los 5 kilómetros en ruta, ya que hasta el momento solo lo había hecho una vez, en Stavanger en 2020, donde registró un tiempo de 13:28.

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El que quedó lejos de las posiciones de honor fue el francés Jimmy Gressier, que terminó quinto en el medio maratón de la última edición del Mundial de ruta de 2023 y estuvo a punto de batir el récord mundial de 5 kilómetros cuando logró un récord europeo de 12:51 en Lille en abril. En esta ocasión finalizó decimocuarto con 13:17. EFE