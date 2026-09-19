Combaten por aire y tierra un incendio forestal en Villablanca (Huelva)

Guardar

Huelva, 19 sep (EFE).- Efectivos del Plan Infoca trabajan por aire y tierra en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Pedraza del término municipal de Villablanca, en la provincia de Huelva, cuya evolución ha motivado la ampliación de los medios inicialmente activados.

Según ha informado el Infoca, tras originarse el fuego se enviaron a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones y dos autobombas, por tierra; y un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el dispositivo terrestre se ha ampliado hasta estar formado por 73 efectivos: dos Bricas, siete grupos de bomberos forestales, tres autobombas, y técnicos de Operaciones.

Por aire, ha aumentado hasta las ocho aeronaves: dos helicópteros semipesados, uno pesado, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

PUBLICIDAD

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha informado de que el incendio se ha declarado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara.

Este servicio ha activado, por el momento, efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. EFE

PUBLICIDAD

lra/pst