Brian Uriarte sorprende a David Almansa y logra la segunda 'pole' y un nuevo récord

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) ha sorprendido en la última vuelta de la segunda clasificación a su compatriota David Almansa (KTM) para conseguir su segunda 'pole position' de la temporada en el Gran Premio de Austria de Moto3, con un nuevo récord absoluto en el circuito Red Bull de Spielberg.

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Uriarte, que ya fue el más rápido en Alemania y luego ganó la carrera, logró un tiempo de 1:39.544 en su última vuelta lanzada, que batió el récord que en 2025 logró el también español Máximo Quiles con 1:39.639.

Así, superó a David Almansa, hasta ese momento líder, y Álvaro Carpe (KTM), que estarán junto a él en la primera línea de salida.

El líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), saldrá desde la segunda línea de la formación de salida con el cuarto mejor tiempo.

Con unas condiciones mucho mejores de la pista que en los libres matinales que tuvieron que disputar los pilotos de Moto3, comenzaron las clasificación de la categoría, con algunos nombres relevantes buscando el pase a la segunda clasificación.

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Los hispano argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), junto a los españoles David Muñoz (KTM), que regresa después de un largo período lesionado, y Marcos Uriarte (KTM), eran algunos de los nombres de referencia y fue Muñoz el primero en poner un 'listón' serio a sus rivales, para lograr ese objetivo.

David Muñoz paró el cronómetro en 1:40.874, seguido por Perrone, con el italiano Guido Pini (Honda) y el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda) tras ellos, pero todavía con mucho tiempo por delante como para que la situación pudiese variar radicalmente.

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En los cinco minutos finales de esa primera clasificación, Marco Morelli y Guido Pini fueron de los que decidieron no pasar por talleres y continuar en pista para intentar mejorar, aunque sin demasiado éxito para el primero, que acabó noveno y tendrá que salir desde la vigésimo tercera posición, mientras que el italiano fue tercero.

Mejoró Valentín Perrone, que rebajó el registro de David Muñoz al rodar en 1:40.812 primero y un vuelta más tarde en 1:40.502, con Guido Pini tercero y el británico Eddie O'Shea (Honda), en la cuarta plaza, que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

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En ésta, no tardó en ponerse al frente de la tabla un auténtico especialista en la lucha contra las manecillas del reloj como David Almansa, quien en su tercera vuelta rodó en 1:39.708, secundado por el líder de la categoría, Máximo Quiles, aunque a casi cuatro décimas de segundo de distancia.

Almansa no cejó en su empeño y continuó buscando mejorar su registro personal para 'sentenciar' la 'pole' en el Red Bull de Spielberg, objetivo que consiguió en su quinta vuelta, con un tiempo de 1:39.608, que además era récord absoluto de la pista, batiendo el registro que en 2025 había 'instaurado' Máximo Quiles con 1:39.639.

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El líder del mundial de Moto3 lo intentó, pero el fuerte ritmo que debía imprimir a su vuelta rápida le hizo cometer un error que salvó con mucha maestría, mientras que la sorpresa la protagonizó el debutante Brian Uriarte, que con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, batió por 64 milésimas de segundo el registro de Almansa.

Con Brian Uriarte y David Almansa en la primera fila acabó Álvaro Carpe (KTM), que también mejoró en su última vuelta, con Máximo Quiles, Matteo Bertelle (KTM) y Scott Ogden (KTM), en la segunda línea; Joel Kelso (Honda), Joel Esteban (KTM) y David Muñoz, en la tercera; y Rico Salmela (KTM), Eddie O'Shea y Valentín Perrone, en la cuarta. EFE

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