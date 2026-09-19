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Badalona bate el récord Guinness de participación en un torneo de KO con 782 personas

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Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- 782 participantes han batido este sábado el récord Guiness del torneo de KO de baloncesto más multitudinario, que era de 711 personas, en un evento organizado por la ACB y el Ayuntamiento de Badalona con motivo de la disputa de la Supercopa Endesa este fin de semana en el Palau Olímpic.

El concurso, que ha durado más de tres horas, ha superado la marca de 711 participantes registrada el 17 de febrero de 2026 por la Universidad de Duke, Carolina del Norte (Estados Unidos).

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El reto consistía en organizar la partida simultánea más masiva de KO, el clásico juego de eliminación directa del baloncesto en que los participantes se colocan en una única fila frente a una canasta, y en cuanto el primero tira, el siguiente puede lanzar; si este último encesta antes que el de delante, lo elimina, y así sucesivamente hasta que solo queda un ganador.

El evento se desarrolló en la zona para aficionados ubicada en la plaza Josep Tarradellas, frente al Palau Olímpic de Badalona, y el vencedor, Josep Perich (dorsal 298), logró dos abonos y un alojamiento para asistir a la Copa del Rey 2027 en Valencia, un premio valorado en dos mil euros por la organización.

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El acto contó con la presencia del presidente de la ACB, Antonio Martín, el acalde de Badalona, Xavier García Albiol, el presidente del Asisa Joventut, Juanan Morales, el director de Endesa en Cataluña, Enric Brazís, y de otras personalidades vinculadas al baloncesto y a la ciudad como Jordi Villacampa, Anna Cruz, Marina Asensio, Paula Saravia, Albert Ventura y Toñín Llorente. EFE

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