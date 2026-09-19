Álvaro López: "Es clave en el Real Madrid luchar hasta el final"

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Madrid, 19 sep (EFE).- Álvaro López, entrenador del Juvenil A del Real Madrid, declaró que "es clave en el Real Madrid luchar hasta el final" tras imponerse en la Copa Intercontinental sub-20 ante el Santiago Wanderers (3-1).

"Es clave en el Real Madrid querer, luchar hasta el final. Hemos hecho historia y, ahora, a celebrarlo", añadió en el micrófono de Real Madrid TV.

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Su equipo se adelantó en la primera mitad, pero el Santiago Wanderers empató en el arranque de la segunda. Tuvo que esperar hasta el minuto 81 para que el recién ingresado Fran Santamaría hiciera el 2-1 tras un pase de Fortea.

"Ahora liberado, la verdad. Nos lo han puesto muy difícil, lo han competido muy bien. Hemos aprovechado los momentos del partido, es normal que los jugadores tuvieran nervios aquí en el Bernabéu, pero lo hemos peleado y lo hemos conseguido", reconoció el entrenador.

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Además, tuvo palabras de agradecimiento para la gente del club: "Me acuerdo de mucha gente que está trabajando durante muchos años en la cantera, entrenadores, empleados, gente que está en el día a día y nos ayuda a que pasen cosas muy bonitas".

Su jugador Fran Santamaría, autor del segundo gol, también había manifestado su felicidad: "Una locura, delante de tanta gente que ha venido a vernos. Una barbaridad de partido. Me ha dado la oportunidad el míster, me ha llegado y para dentro. Muy bien, debut soñado y lo que está por venir también es bueno". EFE

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