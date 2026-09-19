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0-0. El Athletic no puede ni de penalti con un sólido Alavés

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Iñaki Benito

Bilbao, 19 sep (EFE).- El Athletic Club y el Deportivo Alavés empataron sin goles en un insípido derbi vasco en San Mamés, donde el conjunto rojiblanco desperdició un penalti mediada la segunda parte ante un sólido equipo vitoriano que puso fin a su racha de dos derrotas consecutivas.

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El reparto de puntos dejó un sabor amargo en el Athletic, que después del resbalón de la pasada semana frente al Elche aspiraba a recuperar buenas sensaciones, y bastante más dulce en un Alavés que se afanó con eficacia en tareas defensivas y logró su objetivo de cerrar la herida abierta la última semana.

De inicio, Terzic mantuvo tres de los cambios que planteó el miércoles antes de la suspensión del partido contra el Levante, con Johaneko y Jauregizar en los puestos de Areso y Gerenabarrena, mientras que Quique optó por ganar solidez con una estructura apoyada en tres centrales y en el trío de centrocampistas formado por Guevara, Protesoni e Ibáñez.

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El plan de partido le salió mejor al técnico alavesista. El Athletic, poco fino y sin imprimir ritmo a la pelota, no encontró espacios para hacer daño a un conjunto blanquiazul muy cómodo y aplicado que consiguió que apenas pasaran cosas sobre el césped de 'La Catedral'.

Los rojiblancos, muy espesos, únicamente encontraron como recurso los disparos lejanos y más o menos intencionados de Yuri (m.20), Jauregizar (m.28), Johaneko (m.32) o Navarro (m.39), este último en la mejor combinación local, que se marcharon fuera por poco o fueron resueltos sin problemas por Sivera.

Escasísimo bagaje para un Athletic muy plano que ni siquiera con el intercambio de posiciones entre Navarro y Nico en el tramo final sorprendió al Alavés, que no puso en ningún aprieto a Unai Simón, en una primera mitad de difícil digestión.

El inicio de la segunda parte ofreció más de lo mismo. Terzic dio entrada a Areso en lugar de Johaneko en la banda derecha y el Alavés se mantuvo firme en su plan de seguir espesando el juego esperando el momento para sacar partido de la imprecisión y la falta de ideas de los bilbaínos.

Con Nico, Iñaki y Sancet engullidos por la zaga albiazul, no fue hasta la entrada a la hora de partido de Berenguer, junto a Maroan, cuando el Athletic ganó algo de chispa. Un tiro lejano de Berenguer en el 63 rechazado con apuros por Sivera encendió a una grada casi dormida hasta entonces.

En esa efervescencia local en el minuto 67 llegó el penalti de Tenaglia a Nico Williams que parecía que iba a desatascar el partido, pero ni por esas lo logró el Athletic. Sivera ganó la partida a Sancet en el lanzamiento del penalti por parte del navarro y mantuvo el cero a cero.

El error de Sancet y el acierto de Sivera, desactivó el amago de reacción de los de Terzic, que siguieron monopolizando la posesión, pero volvieron a pecar de falta de ideas para abrir espacios ante un rival cada vez más cerrado.

En el ida y vuelta final, con los dos equipos ya muy gastados, una acción personal del recién entrado Nico Serrano animó a la grada antes de un susto final para los locales en una rápida contra de Ángel Pérez, en el 89, que obligó a Simón a su única intervención de la tarde y la última de un encuentro que languideció sin más llegadas a las áreas.

Ficha técnica:

0.- Athletic Club: Unai Simón; Johaneko (Areso, min.46), Paredes, Laporte, Yuri (Serrano, min.86); Ruiz de Galarreta, Jauregizar (Berenguer, min.62); Navarro (Canales, min.75), Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams (Maroan, min.62).

0.- Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Jony, Abde Rebbach (Youssef, min.65); Pablo Ibáñez (Aleñá, min.84), Guevara, Protesoni (Blanco, min.75); Lucas Boyé (Ángel Pérez, min.75) y Mariano (Toni Martínez, min.65).

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Mostró tarjetas amarillas a Ruiz de Galarreta (min.71) y Areso (min.94).

Incidencias: partido de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 47.254 espectadores en las gradas. EFE

ibn/jl

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