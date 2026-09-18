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Junqueras ante la visita de Sánchez, Feijóo y Abascal: "Vienen a por votos que no merecen"

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Alella (Barcelona), 18 sep (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado este viernes que las visitas a Cataluña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del de Vox, Santiago Abascal, responden a un interés por "venir a buscar votos que nunca se han merecido".

Sánchez y Feijóo coincidirán el domingo en el área de Barcelona, donde el líder socialista participará en la Festa de la Rosa del PSC, en Gavà, y el presidente del PP intervendrá en un acto de los populares catalanes en Badalona, mientras que Abascal estuvo ayer en Lleida y hoy hará actos en Tarragona y Barcelona.

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En declaraciones a los periodistas desde Alella (Barcelona), donde se ha reunido el grupo parlamentario de ERC para preparar el curso político, Junqueras ha avisado a los catalanes que votar al PSOE, al PP o a Vox es "un voto perdido" y "desaprovechar su fuerza" como votantes.

En el inicio de un curso político marcado por las elecciones municipales y las generales, Junqueras ha aprovechado para defender el voto a su formación.

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"Cualquier voto que no vaya a ERC, y en especial cualquier voto que vaya a partido de obediencia estatal, es un voto desaprovechado. Cualquier ciudadano de Cataluña que se le ocurra votar al PP, a Vox o, me atrevería a decir, al PSOE, está desaprovechando su fuerza, porque nadie defenderá Cataluña con tanta fiereza y firmeza como lo hacemos nosotros", ha enfatizado.

Según Junqueras, "ninguno de ellos tomará ninguna decisión a favor del país y de nuestra sociedad, si no se ven obligados por la presión de Esquerra".

Por ello, ha afirmado que "la mejor inversión posible a la hora de votar, es votar a Esquerra".

"Que vengan tanto como quieran, que les ganaremos a las urnas, como hemos hecho tantas veces", ha enfatizado. EFE

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