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Feijóo dice que los incidentes en Ceuta confirman que “esto no es inmigración”

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Melilla, 18 sep (EFE).- El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los incidentes durante el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta a un centro de acogida en el puerto confirman que “esto no es inmigración”, sino personas “contra el orden público y las fuerzas de seguridad”.

A preguntas de los periodistas, Feijóo ha cargado contra el Gobierno porque “no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española”, como tampoco “en los últimos 50 días”, tras la entrada masiva el pasado 30 de julio por la frontera de Ceuta.

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Feijóo cree que “no se puede hacer peor” y ha lamentado la “situación insostenible” en Ceuta, que ha calificado como “un polvorín”.

Según el líder popular, lo que ha pasado este viernes evidencia que lo ocurrido en Ceuta “no es inmigración” porque “los inmigrantes no se enfrentan a la Policía”, sino que “intentan buscar un trabajo”.

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“Aunque sean inmigrantes regulares, estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha dicho.

Ha defendido que “la única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos” empleando la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo “y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar”. EFE

(Foto) (Vídeo)

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