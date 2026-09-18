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Federer, Iniesta... ¿Por qué crean sus propias marcas?

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Inés Gutiérrez González

Madrid, 18 sep (EFE).- Roger Federer es socio, inversor y embajador de la marca On. No se unió a la marca por un patrocinio. Lo hizo por un espíritu emprendedor. On tiene un valor en Bolsa de 9.165 millones de euros. Andrés Iniesta sigue esa línea con su propia empresa -Capitten-, de ropa deportiva. Hay más casos: Serena Williams, Ona Carbonell... Pero, ¿por qué crean su propio 'branding' y no se limitan a prestar su imagen a las multinacionales tradicionales?

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El vínculo entre deporte y moda no es nuevo. "El mejor ejemplo fue René Lacoste casi un siglo antes: el tenista fundó su propia marca en 1933, murió en 1996 y hoy Lacoste es una casa global que ya no depende de que nadie recuerde sus victorias en Roland Garros", explica a EFE Gadea Maier, directora del Máster de Dirección de Empresas de Moda y Belleza de EAE Business School.

En el caso de Federer, la compañía suiza relata cómo surgió el vínculo entre las dos partes. "A diferencia de las relaciones tradicionales entre una marca y un atleta, no comenzó con la típica conversación sobre patrocinio. Cuando vimos que Roger llevaba nuestras zapatillas por todo el mundo, contactamos con él. Resultó que hacía tiempo era fan de On. Suiza es un país relativamente pequeño y no pasó mucho tiempo hasta que Roger se reunió con nuestro equipo para cenar", relatan desde la firma.

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Y añaden: "Los fundamentos de esta relación va mucho más allá que las raíces suizas. A medida que se desarrolló la amistad, quedó claro que se trata de un líder y emprendedor innato también fuera de las pistas. Valoramos las mismas cosas y compartimos la pasión por la innovación y el diseño".

Cada vez son más los deportistas quienes deciden ir más allá del terreno de juego y crear sus marcas de ropa. Es el caso de Andrés Iniesta, que recientemente puso en marcha Capitten, una firma deportiva nacida de su experiencia en el fútbol y con la que busca abrirse también a otras disciplinas y al universo 'sportstyle'.

El NSN Cycling Team, equipo propiedad de una de las empresas de Iniesta, estrenó en Sevilla un maillot de edición especial diseñado por la marca de Iniesta. La prenda utiliza el mismo patrón que estará presente en la colección primavera-verano 2027 de la marca, adaptado en esta ocasión a los colores naranja y azul del equipo. Durante La Vuelta a España, los ciclistas de NSN ya lucieron zapatillas también.

"Esta colaboración con NSN Cycling es una gran oportunidad para llevar la identidad de Capitten, nacida en el fútbol, a un nuevo entorno deportivo", explicó Iniesta.

A partir de 2027, el logo de Iniesta será además patrocinador oficial de la ropa 'sportstyle', una tendencia que combina prendas deportivas con otras de uso cotidiano o urbano.

Iniesta no es el único deportista que ha decidido convertir su identidad en una marca. El exjugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan hizo de su nombre una de las grandes historias de la unión entre deporte y moda con Jordan Brand, creada junto a Nike, y el lanzamiento de la línea Air Jordan.

Fue su madre, Deloris Jordan, quien le animó a escuchar la propuesta de Nike, que decidió crear una línea completa de ropa en torno a un "único atleta". El resultado convirtió a Jordan Brand en un fenómeno global que, según Maier, factura hoy "miles de millones de dólares al año", mientras que Jordan percibe en 'royalties' "bastante más de lo que ganó durante su carrera".

La construcción de una marca propia también permite al deportista escapar de una dinámica habitual cuando firma con una gran compañía. En ese escenario, explicó Maier, los atletas terminan "compitiendo" por el foco con otros veinte deportistas del panorama actual y las marcas tienden a "destacar" a quienes consiguen más títulos durante ese año.

Serena Williams lanzó S by Serena, centrada en la inclusión y la expresión personal y con una oferta que incluye prendas de tallas grandes. Cristiano Ronaldo, por su parte, creó CR7, inicialmente especializada en ropa interior y que posteriormente amplió su actividad a la ropa, el calzado y otros productos.

En España, Sergio Ramos es cocreador de One New York, una marca de moda que apuesta por lanzamientos limitados y exclusivos y en la que el futbolista participa en el proceso creativo.

También deportistas de otras disciplinas han seguido este camino. Es el caso de Ona Carbonell, que cuenta con una colección de trajes de baño para mujer, desarrollada bajo criterios de sostenibilidad.

"Algunos deportistas se sintieron respaldados por una marca antes de ser famosos y le son fieles por eso y hacen de prescriptores; otros, ya consagrados y sin ningún acuerdo comercial, siguen llevando ciertas marcas simplemente porque, en rendimiento y calidad, son objetivamente las mejores. Ahí la fama no compra la decisión, la confirma", señaló Maier.

Sin embargo, el fenómeno trasciende incluso la relación entre una marca y el deportista que le presta su nombre. "Muchas veces las marcas utilizan nombres de deportistas que la mayoría de los compradores no sabrían reconocer. Ese es el techo al que aspira una marca personal bien construida: que el nombre sobreviva a la persona", concluye Maier. EFE

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