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Detenida la madre de un alumno por la agresión a dos profesoras de un instituto de Málaga

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Málaga, 18 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a la madre de un alumno matriculado en un instituto de Coín (Málaga) por su presunta responsabilidad en la agresión física y verbal este jueves a la directora y a una profesora del centro educativo IES Los Montecillos.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que aunque el padre no ha sido detenido está en calidad de investigado.

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El equipo directivo, el alcalde de Coín, Francisco Santos, representantes del Ayuntamiento del municipio, alumnos, padres y otras instituciones han organizado este viernes una concentración multitudinaria en las instalaciones del centro para "rechazar estos lamentables hechos".

Las agresiones ocurrieron en la mañana del jueves y la Delegación Territorial de Educación en Málaga ha expresado su "firme rechazo y reprobación a los hechos acontecidos", según ha informado en un comunicado, en el que precisa que las agresiones han sido físicas y verbales.

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Desde la Junta manifiestan que "estas conductas son rechazadas tajantemente por la administración educativa y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, aun menos en un ámbito como el escolar".

Subrayan que "los profesionales docentes se entregan con esfuerzo, dedicación y vocación a la formación de personas integras, respetuosas y solidarias, bajo los principios de tolerancia, humanidad y respeto que constituyen el eje vertebral de su ejercicio profesional".

Convencidos de que estos hechos no constituyen la relación habitual de las familias con los centros de enseñanza y "con la esperanza" de que no vuelvan a producirse en lo sucesivo, "manifestamos sin ningún género de duda nuestra condena a este tipo de situaciones, adoptando todas las medidas administrativas y legales a nuestro alcance", han apuntado.

Tras las agresiones, la Delegación Territorial ha activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto involucradas en estos hechos, a fin de que reciban la atención psicológica y letrada que la Consejería de Educación tiene prevista para estos casos.

El centro educativo afectado ha difundido un comunicado alertando de "graves actos de violencia física y verbal" sufridos por miembros de su personal en el ejercicio de sus funciones y ha denunciado que cualquier tipo de agresión hacia los docentes y el personal del centro "es un ataque directo a la convivencia, al respecto y a los valores fundamentales que diariamente inculcamos a nuestro alumnado".

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha condenado también la agresión y ha trasladado su apoyo a la directora del instituto y al conjunto de la comunidad educativa, al considerar "intolerable" que los profesionales de la enseñanza tengan que afrontar situaciones de este tipo durante el ejercicio de su trabajo.

Santos ha insistido en que el personal docente debe poder desarrollar su labor "sin miedo ni amenazas" y ha respaldado las acciones que el centro decida emprender para rechazar estos hechos. EFE

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