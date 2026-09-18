Detenida la madre de un alumno por la agresión a dos profesoras de un instituto de Málaga

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Málaga, 18 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a la madre de un alumno matriculado en un instituto de Coín (Málaga) por su presunta responsabilidad en la agresión física y verbal este jueves a la directora y a una profesora del centro educativo IES Los Montecillos.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que aunque el padre no ha sido detenido está en calidad de investigado.

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El equipo directivo, el alcalde de Coín, Francisco Santos, representantes del Ayuntamiento del municipio, alumnos, padres y otras instituciones han organizado este viernes una concentración multitudinaria en las instalaciones del centro para "rechazar estos lamentables hechos".

Las agresiones ocurrieron en la mañana del jueves y la Delegación Territorial de Educación en Málaga ha expresado su "firme rechazo y reprobación a los hechos acontecidos", según ha informado en un comunicado, en el que precisa que las agresiones han sido físicas y verbales.

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Desde la Junta manifiestan que "estas conductas son rechazadas tajantemente por la administración educativa y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, aun menos en un ámbito como el escolar".

Subrayan que "los profesionales docentes se entregan con esfuerzo, dedicación y vocación a la formación de personas integras, respetuosas y solidarias, bajo los principios de tolerancia, humanidad y respeto que constituyen el eje vertebral de su ejercicio profesional".

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Convencidos de que estos hechos no constituyen la relación habitual de las familias con los centros de enseñanza y "con la esperanza" de que no vuelvan a producirse en lo sucesivo, "manifestamos sin ningún género de duda nuestra condena a este tipo de situaciones, adoptando todas las medidas administrativas y legales a nuestro alcance", han apuntado.

Tras las agresiones, la Delegación Territorial ha activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto involucradas en estos hechos, a fin de que reciban la atención psicológica y letrada que la Consejería de Educación tiene prevista para estos casos.

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El centro educativo afectado ha difundido un comunicado alertando de "graves actos de violencia física y verbal" sufridos por miembros de su personal en el ejercicio de sus funciones y ha denunciado que cualquier tipo de agresión hacia los docentes y el personal del centro "es un ataque directo a la convivencia, al respecto y a los valores fundamentales que diariamente inculcamos a nuestro alumnado".

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha condenado también la agresión y ha trasladado su apoyo a la directora del instituto y al conjunto de la comunidad educativa, al considerar "intolerable" que los profesionales de la enseñanza tengan que afrontar situaciones de este tipo durante el ejercicio de su trabajo.

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Santos ha insistido en que el personal docente debe poder desarrollar su labor "sin miedo ni amenazas" y ha respaldado las acciones que el centro decida emprender para rechazar estos hechos. EFE