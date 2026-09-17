Vivas considera la resolución del Parlamento Europeo como un "importante respaldo" a Ceuta

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Ceuta, 17 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha valorado este jueves "muy positivamente" la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la entrada masiva de finales de julio, que considera un "respaldo" de gran relevancia política e institucional para la ciudad y para España.

En un comunicado, el Gobierno autonómico ha señalado que la resolución condena la instrumentalización de la inmigración irregular y reafirma que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas, cuya soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda.

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Vivas ha destacado que este pronunciamiento "supone un importante respaldo a Ceuta, a sus instituciones y al comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante una crisis sin precedentes".

También ha subrayado el reconocimiento que hace la Eurocámara de Ceuta como ejemplo de convivencia entre culturas y religiones y como expresión de los valores europeos.

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Asimismo, ha resaltado que el Parlamento Europeo considera la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión contra un Estado miembro una amenaza híbrida para la Unión Europea, que requiere una respuesta común, coordinada y firme.

El presidente ha puesto de relieve también las medidas planteadas para reforzar las fronteras exteriores, agilizar los retornos y fortalecer la cooperación y solidaridad europea ante situaciones de presión migratoria extraordinaria.

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Vivas ha agradecido el respaldo de las instituciones europeas y su "sensibilidad y receptividad" hacia la situación de Ceuta, puesta de manifiesto durante las recientes gestiones realizadas en Bruselas por el presidente y su equipo para trasladar de primera mano la realidad de la ciudad y la dimensión de la crisis sufrida los días 30 y 31 de julio. EFE