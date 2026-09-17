Víctor Hernández vuelva a brillar entre figuras y sale a hombros en Guadalajara

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Guadalajara, 17 sep (EFE).- El diestro Víctor Hernández se ha convertido este jueves en el primer nombre propio de la feria de Guadalajara, al salir a hombros tras cortar tres orejas, en una tarde en la que tanto José María Manzanares como Alejandro Talavante se marcharon de vacío.

Hernández puso pronto el ambiente a su favor frente a un tercero con el que exhibió su buen capote, especialmente en un quite por gaoneras, y al que abrió faena de rodillas para, después, torearlo de maravilla en varias series por los dos pitones en las que hubo ajuste y sinceridad, mando y dominio. Buena faena del madrileño que le sirvió para cortar una oreja.

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Y todavía mejor en el sexto, al que volvió a cuajar con el percal y con el que mostró su gran mano izquierda en naturales largos y cadenciosos a lo largo de una faena presidida nuevamente por la firmeza, el valor y la verdad en todo lo que hizo, también en el toreo en redondo. Gran estocada final y dos orejas para redondear su triunfal tarde.

Manzanares, que no pasó de discreto con un primero manso y remiso, tampoco fue más allá con un cuarto con más movilidad, pero soso también y sin acabar de romper, al que pasó por los dos pitones con corrección pero sin llegar a conectar con los tendidos.

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Y Talavante, en labores de enfermero con el blando y deslucido segundo, anduvo más entonado con el quinto, al que diseñó una labor en la que aunó variedad, temple y buen gusto. Perdió premio por su fallo a espadas.

Seis toros de Núñez del Cuvillo, terciados y pobres de presencia, nobles pero bajos de raza y justos también de fuerzas. El mejor fue el tercero y también sirvieron, en menor medida, quinto y sexto.

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José María Manzanares, de azul noche y oro: silencio y silencio.

Alejandro Talavante, de teja y oro: silencio y silencio.

Víctor Hernández, de malva y oro: oreja y dos orejas.

La plaza registró tres cuartos largos de entrada. EFE