Verstappen adelanta a 100 competidores para ganar una carrera de karts en Silverstone

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Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno, se impuso a cien competidores en una carrera de karts disputada en el histórico circuito inglés de Silverstone.

Según informa el equipo Oracle Red Bull en una nota de prensa, el neerlandés, partiendo de la plaza 101 de la parrilla del trazado británico, adelantó a todos sus rivales en la Red Bull's Max vs 100, "la carrera de karts más grande jamás celebrada", completando su victoria en la decimocuarta vuelta de las 30 programdas que tenía, y lo hizo en solo 35 minutos.

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"Cuando fui a la parrilla y vi dónde tenía que empezar, con 100 karts delante de mí, estaba un poco preocupado", dijo Max.

"Después de mi primera vuelta, con todo el caos, pensé '¡Vale, tenemos esto bajo control!' Empezó a ser realmente divertido y, una vez que empecé a coger ritmo, pude adelantarles uno por uno y vi cómo se reducía la diferencia, eso fue realmente emocionante", según declaraciones recogidas por el equipo Red Bull en el comunicado.

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Verstappen dijo: "Fue genial volver a estar en un kart y volver a lo básico, me recordó a las carreras de antaño. Es un circuito realmente bonito y bien diseñado, y fue un buen detalle poder recibir todos los datos también a través de la radio. Tuve un gran día y fue bueno salir con la victoria".

Los rivales del cuatro veces campeón del mundo fueron anoche atletas y jugadores de Red Bull, creadores de contenido, streamers, periodistas y aficionados seleccionados de todo el mundo – la mayoría de ellos conduciendo en el circuito solo por segunda vez después de los entrenamientos del martes y de una única vuelta de clasificación.

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Según la misma fuente, "la primera vuelta decidió la mitad de la carrera. Con 101 karts entrando en las primeras curvas, Max había adelantado a más de 10 pilotos antes incluso de llegar a la línea de salida y, en la horquilla, el pelotón se plegó sobre sí mismo, con karts chocando entre sí y quedando en dirección contraria".

"No tengo ni idea de qué está pasando– es un caos", dijo por radio. Dos minutos después, era 37.º. Sesenta y tres pilotos habían quedado eliminados sin completar una vuelta – más de la mitad del pelotón – y cuando le comunicaron el número, la respuesta fue: "¡No ha sido una mala primera vuelta entonces!", explica el Oracle Red Bulla.

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Según las reglas, un piloto quedaba fuera de la carrera en el momento en que la parte trasera del kart de Verstappen quedaba a la altura de la parte delantera del suyo, por lo que cada adelantamiento era definitivo. EFE

y los micrófonos a bordo captaron cómo el pelotón iba asimilándolo uno por uno. En la vuelta 7, el YouTuber de automovilismo Paky TWC, que marchaba sexto en ese momento, se pudo escuchar pidiendo a Max por radio que no le adelantara. Poco después fue adelantado.

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– Para entonces la carrera se había asentado en una persecución. El poleman Jacky Martens, el YouTuber Zac Alsop y el técnico de Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler habían construido una ventaja de unos 12 segundos mientras el caos se desarrollaba detrás de ellos, y Max les recortaba tres segundos por vuelta.

– Con 54 minutos todavía en el reloj, el Director de Carrera concedió al grupo de cabeza una vuelta rápida adicional. Los tres utilizaron juntos sus atajos en la vuelta 12, luego dejaron de luchar por las primeras posiciones y empezaron a conducir defensivamente. Eso les compró algo de tiempo. En la vuelta siguiente llegó Max, superó a Alsop y Osler en una curva y luego adelantó a Martens para completar la tarea cuando todavía quedaban 35 minutos en el reloj.

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– Martens, periodista neerlandés de Fórmula 1, había liderado durante la mayor parte de la carrera. Él y Osler acompañaron a Max en el podio, con el propio técnico del equipo del campeón un escalón por debajo de él. Muy pocas personas han subido alguna vez a un podio junto a Max Verstappen y esta noche dos pilotos aficionados se unieron a esa lista. Detrás de Alsop, cuarto, el reconocido motociclista de off-road Pol Tarrés fue quinto. El streamer RDJavi, el fotógrafo Larry Chen, el ciclista de montaña Bernard Kerr y el actor Neo Yau completaron el top 10.

– Con cámaras y micrófonos a bordo en cada kart, los intercambios de Max con sus rivales se emitieron en directo en Disney+, presentado por el comediante ganador de un premio BAFTA Mo Gilligan. La vuelta rápida de Max en la carrera fue de 2m 20.673s, mientras que la siguiente mejor fue la de Martens, de 2m 23.327s, más de 2.6s más lenta. A lo largo de los 35 minutos completos, Max adelantó a un piloto cada 21 segundos de media.

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– El circuito, diseñado por el Director de Carrera y diseñador de circuitos David Terrien para albergar un pelotón de 100 karts, se trazó sobre una configuración temporal en Silverstone para el evento. Preguntado en su vuelta de honor dónde situaba esta victoria entre las demás, Max respondió con una sonrisa: "¡Creo que esta es la mejor hasta ahora!"

– Red Bull’s Max vs 100 está disponible para volver a verlo en Disney+ a nivel mundial y en la ESPN App para los suscriptores de ESPN Unlimited en EE. UU., con una emisión en ESPN2 a las 19.00 ET.

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CITAS

Max Verstappen: "Cuando fui a la parrilla y vi dónde tenía que empezar, con 100 karts delante de mí, estaba un poco preocupado. Ater mi primera vuelta con todo el caos, pensé vale tenemos esto bajo control! Empezó a ser realmente divertido y, una vez que empecé a coger ritmo y pude adelantarles uno por uno y vi cómo se reducía la diferencia, eso fue realmente emocionante. Fue genial volver a estar en un kart y volver a lo básico, me recordó a las carreras de antaño. Es un circuito realmente bonito y bien diseñado y fue un buen detalle poder recibir todos los datos también a través de la radio. Tuve un gran día y fue bueno salir con la victoria!

“Es algo muy único y nunca sabes cómo va a salir, pero la primera vez salió realmente bien. Así que, a partir de ahí, pude divertirme mucho intentando darles caza a todos. Hubo mucho esfuerzo detrás y fue bueno que ellos también se divirtieran mucho, tanto preparándose como participando.”

David Terrien, diseñador del circuito y director de carrera: "Atravesar el tráfico de un pelotón tan grande, nadie lo ha hecho. Nunca ha habido una carrera de karts con tantos karts. Así que incluso Max se preguntaba justo antes de la salida cómo podría atravesar el tráfico. Cuando ves la repetición, eligió los lugares adecuados. Cada vez que había un hueco, iba a por él. Estaba en el lado correcto del circuito cuando había un accidente en el otro lado. Les dimos más vueltas rápidas para permitirles competir durante más tiempo y mantenerse en el juego durante más tiempo. Pero él era simplemente mucho más rápido.

"Creo que eso es lo que marca la diferencia con Max – sus salidas y su tiempo de reacción. Incluso si es una carrera divertida, demostró sus habilidades en todos los aspectos. Estaba hablando con el ingeniero de carrera de Max y estábamos viendo la repetición de la salida. Y él ve algo que nosotros no vemos. Ve un hueco que va a abrirse y todavía no está abierto. Así que creo que eso es visión de carrera, es algo que él tiene y que la mayoría de los pilotos no tienen."

Jacky Martens, periodista de F1 y último piloto atrapado: "Intenté mantenerme alejado del caos al principio de la carrera, y por suerte, tres o cuatro de nosotros conseguimos escaparnos. Piensas que si vamos a pelearnos al principio de la carrera, él nos alcanzará en un minuto. Así que intentamos colaborar un poco, pero en cuanto Max os alcanza, es sálvese quien pueda. Todos luchamos por estar allí el mayor tiempo posible.”

“Fue muy divertido, sinceramente. No puedo dejar de sonreír. Es como vivir en un sueño o algo así. No es algo con lo que jamás hubiera soñado, porque es muy surrealista correr contra Max y luego terminar P2 justo detrás de él, es increíble, de verdad. Los dos somos de Limburgo, así que no sé qué hay en el agua de allí. Debe de haber algo especial. En cuanto hay cuatro ruedas de por medio, somos rápidos con todo. ¡Supongo que es cosa de Limburgo!”