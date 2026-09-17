Toletti, baja en el Real Madrid por lesión en el tendón del bíceps femoral derecho

Madrid, 17 sep (EFE).- La centrocampista francesa del Real Madrid Sandie Toletti causa baja en el equipo por una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha, según informa el club.
"Tras las pruebas realizadas a nuestra jugadora Sandie Toletti por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", indica la entidad.
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Toletti se lesionó durante el partido del pasado viernes en la Liga F contra el Deportivo en A Coruña (0-2). EFE
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