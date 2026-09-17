Rescatan a 46 migrantes en dos pateras al sur de Cabrera y en Formentera

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Palma, 17 sep (EFE).- Un grupo de 29 migrantes fue rescatado este miércoles por la tarde al sur de Cabrera y otro con 17 personas fue interceptado en la playa Migjorn de Formentera, con lo que ascienden a 13 las embarcaciones de este tipo llegadas a lo largo de la jornada a Baleares, con 214 inmigrantes.

A las 18:50 horas, Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescataron a 29 personas de origen subsahariano, en aparente buen estado de salud, a 5 millas al sur de la isla de Cabrera, ha detallado la Delegación del Gobierno.

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A las 20:15 horas, fue interceptado el grupo de 17 migrantes de origen magrebí, en la playa del Migjorn de Formentera, por parte de guardias civiles del puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

En lo que va de año han llegado al archipiélago 316 pateras con 5.841 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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