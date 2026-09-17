Operadores postales internacionales, incluyendo Correos, reducen emisiones de CO₂ un 41 %

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Madrid, 17 sep (EFE).- Los operadores postales de todo el mundo redujeron sus emisiones anuales de carbono en un 41 % respecto a 2008, según un comunicado distribuido por Correos, uno de los 23 organismos de este tipo que participan este jueves en la VIII edición del Green Postal Day (Día Postal Verde).

Esta jornada internacional, organizada por la International Post Corporation (que agrupa a operadores postales nacionales de Europa, Norteamérica y la región de Asia-Pacífico), se celebra cada año en la tercera semana de septiembre para destacar los logros ambientales de sus miembros con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes.

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El sector postal mundial fue "el primero que se fijó objetivos conjuntos de reducción de emisiones", apunta el comunicado, que destaca el hecho de que el dato actual aproxima su objetivo de bajarlas un 50 % para 2030 respecto a los valores de referencia iniciales.

Otros objetivos incluidos en su estrategia son conseguir que el 75 % de la energía empleada en sus edificios propios proceda de fuentes renovables, que la flota actualmente compuesta por 735.000 vehículos cuente con al menos un 50 % de ellos con combustibles alternativos -la mitad, eléctricos-, alcanzar un 50 % de embalajes sostenibles y desviar el 75 % de los residuos de los vertederos mediante reciclaje o reutilización.

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Combustibles alternativos para las flotas

En la actualidad, el 35 % de la flota postal mundial se mueve con combustibles alternativos y un 28 % es eléctrica, por lo que en este punto el objetivo para 2030 ha sido cumplido "con cinco años de antelación".

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Respecto a la electricidad utilizada en sus instalaciones, el 38 % ya procede de fuentes renovables, según los datos del comunicado.

La reducción de emisiones de CO₂ comenzó en los trayectos de última milla mediante el aumento de la proporción de vehículos de reparto alternativos, si bien "la atención se está desplazando ahora también al transporte de larga distancia" que será "cada vez más crucial" para reducir el impacto medioambiental del sector.

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El aumento de grandes furgonetas y camiones eléctricos y los proyectos piloto de transporte aéreo de mercancías con combustibles alternativos figuran entre las propuestas en este sentido, además de una carga más eficiente y una mejor planificación de las rutas por carretera.

Correos cuenta ya con "una de las mayores flotas 'cero emisiones' y ECO del sector de la distribución en España con más de 4.000 vehículos sostenibles", cerca del 29 % del total de su flota de reparto, que son eléctricos, híbridos o de gas natural comprimido, y aspira a alcanzar el 50 % en 2028.

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Además, el 100 % de la energía eléctrica adquirida para sus edificios procede de fuentes renovables con garantía de origen desde 2018, lo que permite evitar la emisión de más de 24.000 toneladas anuales de CO₂ según sus cálculos.

En su apuesta por la generación de energía fotovoltaica para autoconsumo en sus centros logísticos, el proyecto 'Correos Solar' prevé la instalación de plantas solares en 21 centros operativos de toda España con una potencia total de 4,1 MW.

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A ello se suma el despliegue de un sistema de telegestión energética en sus oficinas que permite optimizar el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia operativa y el lanzamiento de un plan de acción de economía circular para lograr el certificado de "residuo cero" para todos sus centros logísticos en 2028. EFE