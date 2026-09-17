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Metrovalencia reanuda el servicio en todas sus líneas tras el temporal

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Madrid, 17 sep (EFE).- Metrovalencia ha comenzado a prestar servicio este jueves en la totalidad de sus líneas de metro y tranvía, aunque con "dificultades para garantizar la regularidad de los trayectos" tras los trabajos de reparación realizados de madrugada a causa de las fuertes lluvias.

Según ha informado Metrovalencia en una publicación en la red social X, los operarios han estado interviniendo durante toda la noche para solucionar las múltiples incidencias provocadas por el temporal en las infraestructuras, lo que ha permitido restablecer la circulación global al inicio de la jornada.

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El frente de intensas tormentas registrado este miércoles en Valencia y su área metropolitana anegó calles y vías, obligando en la jornada anterior al cierre de las estaciones de metro, así como a la interrupción temporal del aeropuerto de Manises, que ya funciona con normalidad, y a afecciones en varias líneas de Cercanías.

El Centro de Coordinación de Emergencias dio también por finalizada este jueves de madrugada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona.EFE

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