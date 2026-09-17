España

El estado de los embalses de España jueves 17 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
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Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este jueves 17 de septiembre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 61,85 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que el almacenamiento de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

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Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 17 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 34.662 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 61,85 %.

Variación de hace una semana: -446 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,80 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.024 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 57,14 %.

Así están los embalses en España

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 71,53%.

Aragón: 48,39%.

Asturias: 62,28%.

C. Valenciana: 40,08%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 38,83%.

Castilla-La Mancha: 58,79%.

Cataluña: 67,59%.

Comunidad de Castilla y León: 58,43%.

Extremadura: 66,32%.

Galicia: 60,40%.

Murcia: 24,32%.

Navarra: 33,17%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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