Marta Kostyuk e Iva Jovic avanzan a cuartos de final del Abierto de Guadalajara

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Guadalajara (México), 16 sep (EFE).- Las favoritas al título del Abierto de Tenis de Guadalajara, la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Iva Jovic, avanzaron este miércoles a los cuartos de final

Kostyuk, número 10 de la clasificación mundial, superó su eliminatoria de octavos de final por abandono de la estadounidense Taylor Townsend.

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Más temprano Iva Jovic, campeona actual del torneo, eliminó a la turca Zeynep Sönmez con parciales de 7-6(5) y 6-4.

En otro partido de octavos de final, la polaca Magdalena-Frech, campeona de este certamen en 2024 y séptima en este torneo, derrotó por 6-4 y 6-3 a la estadounidense Caroline Dolehide.

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La rusa Liudmila Samsónova derrotó con parciales de 7-6(4), 2-6 y 7-6(5) a la estadounidense Kayla Day en dos horas 44 minutos.

Los cuartos de final del Abierto de Tenis de Guadalajara, que transcurre sobre cancha dura, reparte 1,2 millones de dólares en premios.

En esta eliminatoria llama la atención el duelo entre la española Cristina Bucsa, sexta favorita del certamen y 44 del mundo, ante la checa Sara Bejiek, tercera y número 28 en la clasificación.

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En los otros partidos Iva Jovic, buscará seguir su camino para repetir el título en su juego ante la polaca Magdalena-Frech.

En duelo de estadounidenses Peyton Stearns contenderá con Sloane Stephens y la favorita número uno, Marta Kostiuk chocará contra la rusa Liudmila Samsónova, la número ocho de este torneo. EFE

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