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La Bolsa española abre con ganancias del 0,28 % tras subir la Fed los tipos de interés

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Madrid, 17 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,28 %, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera subir los tipos de interés por primera vez en tres años ante la persistente inflación, y en una jornada en la que el mercado se ve aliviado por la caída del crudo.

En el arranque de la jornada, el IBEX 35, el principal indicador nacional, avanza ese 0,28 % y se queda a las puertas de los 19.700 puntos, ya que cotiza en los 19.691,5 enteros. Las ganancias del año son del 13,78 %.

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Tras la decisión de la Fed, que se conoció ayer con el mercado europeo ya cerrado, el turno será hoy para el Banco de Inglaterra (BoE), mientras que el Banco de Japón (BoJ) también inicia su reunión de dos días sobre política monetaria ante la expectativa de una posible subida de tipos. EFE

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