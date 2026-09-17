Illa traslada su pésame a los familiares del hombre fallecido en Olivella (Barcelona)

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Madrid, 17 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha transmitido este jueves de madrugada su "más sentido pésame" y su "calor" a los familiares del hombre fallecido tras ser arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.

Illa, a través de un mensaje publicado en su perfil de la plataforma X, ha indicado que está en contacto con la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, para "seguir la evolución y las consecuencias de las lluvias intensas en diversas zonas de Cataluña".

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El presidente catalán también ha transmitido su apoyo "a todos los municipios afectados" y su agradecimiento a "los alcaldes, alcaldesas y a todos los servicios de emergencia por su labor".

El hombre fallecido fue hallado durante la madrugada de este jueves por los servicios de emergencias a 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua. Tras la recuperación del cuerpo, los Mossos d'Esquadra confirmaron que se trataba del conductor del vehículo.

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Emergencias había recibido previamente, a las 23:03 horas de este miércoles, el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo. En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones. EFE