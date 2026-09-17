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Estabilizado el incendio forestal de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

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Huelva, 17 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este miércoles en el paraje El Alamillo del término municipal de Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva, para el que se llegaron a movilizar once medios aéreos.

Según ha informado el Infoca, la estabilización se produjo ayer a las 21.21 horas, momento desde el que los medios desplegados por tierra se centraron en trabajar para su control.

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El dispositivo terrestre movilizado fue de cuatro grupos de bomberos forestales, una Brigada de Incendios Forestales (Brica), 2 técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente y tres autobombas.

Por otro lado, el dispositivo de extinción ha informado del control del incendio declarado el pasado martes en el paraje Carril del Catalán, en el término municipal de Santa Bárbara de Casa (Huelva).

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El control se decretó a las 21.30 horas de ayer tras 30 horas de trabajo y a partir de ese momento los efectivos están en tareas de remate y liquidación.

El fuego comenzó sobre las 16:00 horas del martes y su evolución motivó la activación de un amplio dispositivo por aire y por tierra al que se sumaron, además, medios portugueses.

De esta forma, se elevaron a once las aeronaves activadas y por tierra, llegaron a trabajar cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes de Medio Ambiente, dos técnicos de Operaciones, un técnico de Logística, dos brigadas de Portugal, seis autobombas y dos buldóceres.

La zona afectada por las llamas es principalmente dehesa con pasto y matorral.

Por último, en cuanto al fuego declarado también el martes en el paraje Alcolea de Alosno, han indicado que quedó extinguido ayer a las 21.00 horas.

Para este incendio se movilizaron cinco grupos de bomberos forestales, dos Bricas, dos técnicos de Operaciones, cuatro autobombas y un bulldócer; y por aire un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, uno semipesado y otro pesado. EFE

lra/vg/cc

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