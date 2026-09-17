El Gobierno evalúa mantener medidas anticrisis mientras Sumar y agentes sociales piden más

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Madrid, 17 sep (EFE).- El Gobierno está evaluando si prorroga las medidas del plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio o si adopta nuevas para apoyar a las familias y sectores profesionales más afectados por el encarecimiento de la energía, mientras que su socio de coalición, Sumar, y los agentes sociales demandan respuestas al repunte de los combustibles.

El gasóleo subió un 30,3 % en agosto y la gasolina un 16,9 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocidos esta semana, a pesar de los descuentos en el impuesto de hidrocarburos que están vigentes hasta el 30 de septiembre.

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Para hacer seguimiento de esta situación, el Ministerio de Economía ha reunido este jueves a los agentes sociales, a los que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha trasmitido que se "va a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias" y "a los sectores profesionales más afectados".

Ha puesto como ejemplo el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena, han explicado fuentes del Ministerio.

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En la reunión ha participado también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde Sumar está reclamando al Gobierno medidas más ambiciosas como un gravamen temporal sobre el sector del refino y la limitación de los alquileres, además de la prórroga de las medidas ya vigentes.

Así lo ha indicado en un comunicado Sumar, que también ve clave actuar sobre el poder adquisitivo, la distribución y la cesta de la compra y activar de nuevo "la excepción ibérica" frente a los incrementos extraordinarios del precio del gas.

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"Estas medidas nos parecen el mínimo necesario para abordar una cuestión que está afectando ya al bolsillo de millones de españoles y españolas", indican en un comunicado, en el que remarcan que "el precio de la energía y los márgenes empresariales no pueden servir para empobrecer a los ciudadanos de nuestro país".

UGT y CCOO han pedido "intervenir" los precios, ya que las subidas de los últimos meses no se corresponden con la evolución del coste del crudo y ello está generando grandes beneficios para las compañías petroleras.

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El Estado o la Unión Europea (UE) deberían "intervenir" ante el encarecimiento de los combustibles, ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha apostado por hablar de que "las empresas petroleras de nuestro país se están forrando".

El líder de CCOO, Unai Sordo, por su parte, ha considerado que "las empresas están en beneficios históricos" y por ello ha rechazado que "se les rebajen los impuestos si eso no lleva garantizado que se contienen los precios".

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Por ello, ha solicitado que sea la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la que garantice que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor, no solo en las gasolineras, sino también en los procesos previos, "porque ahí se está quedando el dinero".

La patronal CEOE ha advertido de que la llegada del invierno se sumará a las tensiones geopolíticas, ante lo que ha defendido evaluar la continuidad de las medidas anticrisis.

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"El deterioro reciente del escenario y la elevada incertidumbre de cara al último trimestre del año, aconsejan evaluar su continuidad y adaptar los apoyos a los sectores y consumidores más afectados, con especial atención a la industria electrointensiva y gasintensiva", añaden las mismas fuentes.

En concreto, CEOE ha pedido actuar sobre los costes estructurales de la energía, incluyendo fiscalidad energética, impuesto especial sobre la electricidad, gas, peajes y un tratamiento adecuado de los combustibles renovables. EFE

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