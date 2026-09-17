El Crew deja al Orlando de Griezmann sin final de la Copa de EEUU

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Chicago (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El Columbus Crew se impuso este miércoles por 2-1 al Orlando City en el que juega el francés Antoine Griezmann y lo eliminó en las semifinales de la Copa US Open, la copa de Estados Unidos.

El Crew selló el billete para la final gracias a los goles del venezolano Josef Martínez y del español Brais Méndez, tras el momentáneo empate del argentino Martín Ojeda.

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Martínez rompió la igualdad a los nueve minutos al controlar con elegancia un centro desde la banda izquierda y al definir con la zurda para fulminar al meta.

Ojeda igualó para Orlando al borde del descanso con un gran gol de zurda desde la frontal del área, pero en la reanudación el Crew anotó el 2-1 definitivo en el minuto 52 de la mano de Méndez, exjugador de la Real Sociedad, tras una asistencia del uruguayo Santiago Rodríguez.

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Griezmann fue titular en el Orlando y fue reemplazado a los 54 minutos por Daryl Dike. El galo lleva ocho goles en diez partidos de MLS.

El Crew disputará la final contra el ganador de la serie entre el Saint Louis y el Colorado Rapids. EFE