El aeropuerto de Valencia vuelve a estar operativo tras las tormentas

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Madrid, 17 sep (EFE).- El aeropuerto de Valencia, en Manises, vuelve a estar operativo tras producirse varios desvíos de vuelos debido a las tormentas eléctricas y las fuertes precipitaciones, ha informado este jueves de madrugada el 112 de la Comunidad Valenciana.

Aena, en un mensaje difundido el miércoles por la noche a través de su perfil de la plataforma X, señaló que se habían producido 12 desvíos y recomendó a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con sus respectivas compañías antes de desplazarse a la terminal.

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Las fuertes precipitaciones que han caído sobre la provincia de Valencia han obligado a cortar carreteras, se han provocado numerosas incidencias, además de la suspensión de las clases en algunos municipios.

En la ciudad de Valencia, además, se han cerrado el aeropuerto y el metro, así como se ha suspendido el partido de La Liga que enfrentaba al Levante y al Athletic Club de Bilbao. EFE

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