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Desarticulan una estructura dedicada al blanqueo procedente del 'narco' en La Línea

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Algeciras (Cádiz), 17 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el marco de una investigación patrimonial contra uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar, que llevaba huyendo de la justicia de forma intermitente desde el año 2018 y que cuenta con numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

La Operación 'Malibú', desarrollada por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de La Línea de la Concepción, se inició durante 2025 con el objetivo de determinar el origen del importante incremento patrimonial experimentado en los últimos años por el principal investigado y su entorno más próximo, ha informado este jueves la Policía.

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Los agentes, que han investigado a dos personas más que no han sido detenidas, constataron la adquisición de bienes de considerable valor económico que, presuntamente, no guardaban correspondencia con la actividad laboral ni con los ingresos lícitos declarados por el investigado.

Entre los bienes vinculados a la investigación figuran varios vehículos de alta gama, así como otros vehículos destinados al ocio, destacando un "buggy" de elevado valor económico y una moto náutica.

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Las pesquisas permitieron determinar que el principal investigado habría recurrido a personas de su entorno más próximo para ocultar la titularidad real de parte de los bienes adquiridos, utilizando para ello lo que se conoce como testaferros.

Entre las operaciones investigadas destaca la adquisición de una vivienda de elevado valor económico mediante la participación de tres familiares, quienes habrían constituido una sociedad instrumental creada expresamente para formalizar la compraventa y dificultar la identificación del verdadero titular del inmueble.

Durante el registro se intervinieron dos vehículos, dinero en efectivo y diversa documentación relacionada con propiedades, además de un pasaporte falso a nombre del principal investigado, por lo que se le atribuye, asimismo, un presunto delito de falsificación de documento público.

En el marco de la investigación, la autoridad judicial ha acordado igualmente la prohibición de disponer del inmueble objeto del registro, de cuatro vehículos y de tres cuentas bancarias, como medida dirigida a evitar la disposición de los bienes presuntamente vinculados a las actividades investigadas. EFE

evr/vg/lml

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