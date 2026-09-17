Espana agencias

Dancausa (NNGG) llama a la movilización de los jóvenes para "darle la puntilla" a Sánchez

Guardar

Barcelona, 17 sep (EFE).- El presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, ha llamado este jueves a la movilización de los jóvenes para "darle la puntilla final" al Gobierno de Pedro Sánchez: "Nos jugamos mucho en 2027, lo vamos a conseguir".

En el acto de inicio de curso político de Nuevas Generaciones Cataluña (NNGG) celebrado en Sant Cugat (Barcelona), que ha contado con la presencia del líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Dancausa ha animado a los jóvenes a sumarse a la organización juvenil del PP y a formar parte del "gran cambio que necesita España".

PUBLICIDAD

"No podemos soportar más socialismo, más ruina, más pobreza ni más delincuencia en las calles. Y en Cataluña lo conocéis mejor que nadie, lo peor del socialismo, lo peor del nacionalismo que os quiere aislados, que no quiere que tengáis oportunidades", ha señalado.

El líder de NNGG ha apelado a la "Cataluña feliz" que salió a las calles a celebrar las victorias de la selección española en el Mundial de fútbol, contrapuesta a la Cataluña de "esos 'indepes' tristes, no muy bien aseados". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Cantero estalla en un post de redes sociales sobre la gente que rechaza las autocaravanas: “Seguiremos viviendo esta loca aventura”

El comunicador, que lleva más de 20 años viajando así con su familia, carga contra la falta de áreas preparadas y las restricciones municipales

David Cantero estalla en un post de redes sociales sobre la gente que rechaza las autocaravanas: “Seguiremos viviendo esta loca aventura”

La policía y una ambulancia trasladan a Gabriela Guillén a urgencias después de recibir en su domicilio una carta certificada

La exconcursante de ‘Supervivientes’ estuvo horas en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y ya está estable

La policía y una ambulancia trasladan a Gabriela Guillén a urgencias después de recibir en su domicilio una carta certificada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

ECONOMÍA

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

DEPORTES

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”