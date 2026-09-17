Dancausa (NNGG) llama a la movilización de los jóvenes para "darle la puntilla" a Sánchez

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Barcelona, 17 sep (EFE).- El presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, ha llamado este jueves a la movilización de los jóvenes para "darle la puntilla final" al Gobierno de Pedro Sánchez: "Nos jugamos mucho en 2027, lo vamos a conseguir".

En el acto de inicio de curso político de Nuevas Generaciones Cataluña (NNGG) celebrado en Sant Cugat (Barcelona), que ha contado con la presencia del líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Dancausa ha animado a los jóvenes a sumarse a la organización juvenil del PP y a formar parte del "gran cambio que necesita España".

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"No podemos soportar más socialismo, más ruina, más pobreza ni más delincuencia en las calles. Y en Cataluña lo conocéis mejor que nadie, lo peor del socialismo, lo peor del nacionalismo que os quiere aislados, que no quiere que tengáis oportunidades", ha señalado.

El líder de NNGG ha apelado a la "Cataluña feliz" que salió a las calles a celebrar las victorias de la selección española en el Mundial de fútbol, contrapuesta a la Cataluña de "esos 'indepes' tristes, no muy bien aseados". EFE

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