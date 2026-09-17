Cinco CCAA en aviso naranja por lluvia que podrá dejar 120 litros en Comunidad Valenciana

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Madrid, 17 sep (EFE).- Cinco comunidades autónomas están hoy bajo aviso naranja (riesgo importante) por lluvias y tormentas con posibilidad de granizo, que afectarán al área mediterránea, en concreto al cuadrante sureste peninsular y Baleares, y que podrán dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en tan solo dos o tres horas en el caso de la Comunidad Valenciana.

También la región de Murcia está en aviso naranja hasta el mediodía por lluvias acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en diversas zonas.

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Se suman en dicho nivel de riesgo Andalucía en la zona del Levante almeriense, y Castilla-La Mancha, en donde está bajo aviso naranja la provincia de Albacete por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

En la Comunidad Valenciana, el litoral norte y sur de Alicante y el litoral sur de Valencia están bajo aviso naranja por precipitaciones acumuladas de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Podrán llegar a registrarse acumulados superiores a 120 litros por metro cuadrado en solo dos o tres horas.

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Son probables además rachas muy fuertes de viento y granizo, que podría ser muy abundante o grande.

Por otra parte, en el altiplano de Murcia, el noroeste de Murcia y la vega del Segura se esperan precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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En el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y asimismo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, las lluvias podrán dejar 50 litros por metro cuadrado una hora; estos acumulados "se pueden alcanzar en cortos periodos de tiempo", según la Aemet.

Se prevén además por allí rachas muy fuertes de viento y granizo, que podría ser muy abundante o grande.

Además, tanto en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas como el Campo de Cartagena y Mazarrón las precipitaciones podrán acumular 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

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En Baleares estarán en aviso naranja todo el día las islas de Ibiza y Formentera por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo aunque en nivel amarillo (peligro bajo), Mallorca y Menorca, y también por temporal marítimo, aunque estas dejarán los avisos según vaya transcurriendo la jornada.

Habrá tormentas fuertes ocasionalmente acompañadas de rachas fuertes de viento o de granizo.

A su vez, en Andalucía está en aviso naranja el Levante almeriense por fuertes lluvias y tormentas, hasta el mediodía, que podrán acumular 50 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

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También están bajo aviso por precipitaciones aunque en nivel amarillo las provincias andaluzas de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. EFE