Cádiz prueba tres sirenas de alerta ante tsunamis para medir su alcance en la ciudad

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Cádiz, 17 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Cádiz ha realizado este jueves una prueba de sonido de tres sirenas de alerta ante tsunamis instaladas en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de comprobar su alcance y analizar cómo se propaga la señal en condiciones reales.

La prueba forma parte de las actuaciones que las administraciones están desarrollando para reforzar la prevención ante el riesgo de maremotos y ha contado con dispositivos instalados en el estadio Nuevo Mirandilla, la Plaza Asdrúbal y una instalación de la Universidad de Cádiz (UCA).

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El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que el Ayuntamiento ha situado personas en diferentes puntos de la ciudad para comprobar hasta dónde se escucha el sonido y obtener datos sobre el alcance real de las sirenas. Las condiciones meteorológicas también serán analizadas, ya que factores como el viento pueden modificar la propagación del sonido.

García ha señalado que estas tres primeras sirenas han llegado a la ciudad en el marco de la colaboración que Cádiz mantiene con la Unesco y que la intención municipal es instalar al menos otras cinco para ampliar progresivamente la cobertura del sistema de alerta.

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El alcalde ha recordado que Cádiz se ha adherido al plan de maremotos de Andalucía y cuenta además con su propio plan municipal, al tiempo que se ha instalado señalización específica y se han realizado simulacros para preparar a la población ante una eventual emergencia.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la prevención y ha subrayado que la finalidad del sistema es que la población "pueda reaccionar de forma adecuada ante una eventual alerta".

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El director general de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cádiz (UCA), Antonio Díaz, ha valorado la incorporación de una de las instalaciones universitarias al sistema de alerta, ya que cuenta con más de 20.000 personas entre su comunidad universitaria que pueden contribuir a la preparación, planificación y respuesta ante una eventual emergencia relacionada con un tsunami. EFE

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(foto) (vídeo)