Brad Pitt y Naomi Watts en un San Sebastián con menos mujeres directoras y el eco de Gaza

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San Sebastián, 17 sep (EFE).- Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz y Jeremy Irons son algunas de las estrellas que pasarán por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián que arranca este viernes con diecisiete películas a competición por la Concha de Oro -cinco de directoras, una menos que en 2025- y el eco del genocidio en Gaza aún presente.

Entre el 18 y el 26 de septiembre la ciudad será de nuevo uno de los epicentros mundiales del cine -es el único festival español de categoría A, a la altura de Cannes o Venecia- y acogerá la proyección de 263 títulos procedentes de 47 países.

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Es además la última cita bajo la dirección de José Luis Rebordinos (Errenteria, 1961), que tras tres lustros en el cargo deja el testigo a una de las actuales subdirectoras, Maialen Beloki, a partir de 2027.

Un año en el que el cineasta Ira Sachs preside un jurado compuesto por el director Genki Kawamura, la guionista Catherine Paillé, las actrices Alice Braga y Patricia López Arnaiz, el actor Bill Skarsgård y el productor Mike Goodridge.

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Tras el vendaval de Angelina Jolie en la edición de 2025, este año la presencia que despertará más expectación en el Festival es la de su exmarido Brad Pitt, que ya visitó San Sebastián en 2009 para presentar 'Malditos bastardos' junto a Quentin Tarantino. Esta vez acude al certamen con la película de sección oficial fuera de concurso 'En el corazón de la bestia', de David Ayer.

Los Premios Donostia Werner Herzog y Naomi Watts son otros platos fuertes en el menú de estrellas del certamen, que completan nombres como Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Ricardo Darín (protagonista del cartel de esta edición), Lali Espósito, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Vincent Lindon, Rami Malek, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart o Marcelo Subiotto.

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También presentarán sus películas fuera de concurso directores españoles como Los Javis con 'La bola negra', candidata española a los Óscar, Fernando Trueba ('Bajañí') o J.A. Bayona (con la serie documental 'Más allá de la sociedad'). Además, algunos de los últimos triunfadores en Cannes acudirán con sus trabajos: Cristian Mungiu con 'Fjord', Andrey Zvyagintsev con 'Minotauro' y Pawel Pawlikowski con 'Fatherland'.

El festival recoge el relevo de Venecia, donde ha sido polémica la escasez de mujeres directoras a concurso, y finalmente ha ganado el León de Oro la única película de una cineasta que concursaba, 'Woman Unknown', de la danesa-egipcia May el-Toukhy.

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Pero en una entrevista con EFE, Rebordinos ha dicho que no teme las críticas por la bajada de películas dirigidas por mujeres en la sección oficial y que aboga no por cuotas en los festivales, sino por apoyos en la base, en la producción.

En concreto, las películas de mujeres cineastas son '7:40 ce matin-là / Milo', de Nicole Garcia (Argelia), 'Muyou no Hito' / 'In My Father’s Room' de Maha Harada (Japón), 'Artakalan' / 'What Remains' de Yeşim Ustaoğlu (Turquía), 'Garrat du váimmu' / 'Brace Your Heart', de Amanda Kernell (Suecia) y 'Krux' de Tony Vahl (Alemania).

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Ninguna directora española podrá repetir esta edición el triunfo de Alauda Ruiz de Azúa con 'Los domingos' en 2025. Sí lucharán por la Concha de Oro los cineastas españoles Mikel Gurrea ('Sants'), Roberto Bueso ('El mal padre') y Javier Ruiz Caldera ('5 minutos más').

Completan la sección oficial a concurso 'Tender Loving Care', de Mike Leigh (Reino Unido); 'Mis muertos tristes', de Pablo Larraín (Chile); 'Geister / Ghost Song', de Fatih Akin (Alemania); 'Glaxo', de Benjamín Naishtat (Argentina - Brasil); 'Markens grøde / Growth of the Soil', de Hans Petter Moland (Noruega); 'Les Misérables', de Frédéric Cavayé (Francia); 'The Debut', de Jesse Eisenberg (Estados Unidos); 'Vicentina pede desculpas, de Gabriel Martins (Brasil); 'Biang jing / Border', de Ah Biao (Hong Kong).

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Aunque ya no ocupa tantas portadas como el año pasado, cuando se proyectó en San Sebastián 'La voz de Hind', la intervención militar de Israel en Gaza seguirá presente con 'Naza', el documental que muestra la estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza.

El ministro israelí de Cultura ha anunciado que trabajará para intenta revocar la nacionalidad a los directores del documental, que recibió el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia, Yuval Abraham y Rachel Szor. EFE

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