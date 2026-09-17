Espana agencias

Brad Pitt y Naomi Watts en un San Sebastián con menos mujeres directoras y el eco de Gaza

Guardar

San Sebastián, 17 sep (EFE).- Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz y Jeremy Irons son algunas de las estrellas que pasarán por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián que arranca este viernes con diecisiete películas a competición por la Concha de Oro -cinco de directoras, una menos que en 2025- y el eco del genocidio en Gaza aún presente.

Entre el 18 y el 26 de septiembre la ciudad será de nuevo uno de los epicentros mundiales del cine -es el único festival español de categoría A, a la altura de Cannes o Venecia- y acogerá la proyección de 263 títulos procedentes de 47 países.

PUBLICIDAD

Es además la última cita bajo la dirección de José Luis Rebordinos (Errenteria, 1961), que tras tres lustros en el cargo deja el testigo a una de las actuales subdirectoras, Maialen Beloki, a partir de 2027.

Un año en el que el cineasta Ira Sachs preside un jurado compuesto por el director Genki Kawamura, la guionista Catherine Paillé, las actrices Alice Braga y Patricia López Arnaiz, el actor Bill Skarsgård y el productor Mike Goodridge.

PUBLICIDAD

Tras el vendaval de Angelina Jolie en la edición de 2025, este año la presencia que despertará más expectación en el Festival es la de su exmarido Brad Pitt, que ya visitó San Sebastián en 2009 para presentar 'Malditos bastardos' junto a Quentin Tarantino. Esta vez acude al certamen con la película de sección oficial fuera de concurso 'En el corazón de la bestia', de David Ayer.

Los Premios Donostia Werner Herzog y Naomi Watts son otros platos fuertes en el menú de estrellas del certamen, que completan nombres como Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Ricardo Darín (protagonista del cartel de esta edición), Lali Espósito, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Vincent Lindon, Rami Malek, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart o Marcelo Subiotto.

También presentarán sus películas fuera de concurso directores españoles como Los Javis con 'La bola negra', candidata española a los Óscar, Fernando Trueba ('Bajañí') o J.A. Bayona (con la serie documental 'Más allá de la sociedad'). Además, algunos de los últimos triunfadores en Cannes acudirán con sus trabajos: Cristian Mungiu con 'Fjord', Andrey Zvyagintsev con 'Minotauro' y Pawel Pawlikowski con 'Fatherland'.

El festival recoge el relevo de Venecia, donde ha sido polémica la escasez de mujeres directoras a concurso, y finalmente ha ganado el León de Oro la única película de una cineasta que concursaba, 'Woman Unknown', de la danesa-egipcia May el-Toukhy.

Pero en una entrevista con EFE, Rebordinos ha dicho que no teme las críticas por la bajada de películas dirigidas por mujeres en la sección oficial y que aboga no por cuotas en los festivales, sino por apoyos en la base, en la producción.

En concreto, las películas de mujeres cineastas son '7:40 ce matin-là / Milo', de Nicole Garcia (Argelia), 'Muyou no Hito' / 'In My Father’s Room' de Maha Harada (Japón), 'Artakalan' / 'What Remains' de Yeşim Ustaoğlu (Turquía), 'Garrat du váimmu' / 'Brace Your Heart', de Amanda Kernell (Suecia) y 'Krux' de Tony Vahl (Alemania).

Ninguna directora española podrá repetir esta edición el triunfo de Alauda Ruiz de Azúa con 'Los domingos' en 2025. Sí lucharán por la Concha de Oro los cineastas españoles Mikel Gurrea ('Sants'), Roberto Bueso ('El mal padre') y Javier Ruiz Caldera ('5 minutos más').

Completan la sección oficial a concurso 'Tender Loving Care', de Mike Leigh (Reino Unido); 'Mis muertos tristes', de Pablo Larraín (Chile); 'Geister / Ghost Song', de Fatih Akin (Alemania); 'Glaxo', de Benjamín Naishtat (Argentina - Brasil); 'Markens grøde / Growth of the Soil', de Hans Petter Moland (Noruega); 'Les Misérables', de Frédéric Cavayé (Francia); 'The Debut', de Jesse Eisenberg (Estados Unidos); 'Vicentina pede desculpas, de Gabriel Martins (Brasil); 'Biang jing / Border', de Ah Biao (Hong Kong).

Aunque ya no ocupa tantas portadas como el año pasado, cuando se proyectó en San Sebastián 'La voz de Hind', la intervención militar de Israel en Gaza seguirá presente con 'Naza', el documental que muestra la estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza.

 El ministro israelí de Cultura ha anunciado que trabajará para intenta revocar la nacionalidad a los directores del documental, que recibió el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia, Yuval Abraham y Rachel Szor. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las inundaciones y tormentas en Barcelona y Valencia, en directo: cinco comunidades en alerta este jueves

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las inundaciones y tormentas en Barcelona y Valencia, en directo: cinco comunidades en alerta este jueves

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El temporal abandona Cataluña y se desplaza al sureste: la Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía

El organismo meteorológico espera tormentas y fuertes rachas de viento así como granizo abundante y de gran tamaño

El temporal abandona Cataluña y se desplaza al sureste: la Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía

Paulo Arango, doctor: “La hipertensión no duele y no se nota, pero es lo que más mata en el mundo”

Uno de los mayores riesgos de la tensión arterial elevada es que puede pasar inadvertida porque no presenta síntomas

Paulo Arango, doctor: “La hipertensión no duele y no se nota, pero es lo que más mata en el mundo”

Los expertos explican las claves para encontrar la mejor mermelada del mercado: “La categoría ‘extra’ exige un mínimo del 50% de fruta por cada kilo”

Elegir una confitura de calidad, sin añadidos innecesarios ni excesos de azúcar, pasa por aprender a leer correctamente el etiquetado de cada producto

Los expertos explican las claves para encontrar la mejor mermelada del mercado: “La categoría ‘extra’ exige un mínimo del 50% de fruta por cada kilo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

Marruecos firma un “acuerdo histórico” con Estados Unidos e Israel para celebrar los Acuerdos de Abraham con el que intercambia embajadas con Jerusalén

Qué hacen un agente finés, otro rumano y un griego en Ceuta: “Los operativos de Frontex no son policías, no tramitan expulsiones, solo entrevistan y trazan nacionalidades”

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Los españoles guardan el dinero ‘bajo el colchón’ y les sale caro: seis de cada diez no invierten por miedo a pesar de tener ahorros

Estados Unidos exporta a Europa su presión sobre precios de medicamentos a través de acuerdos confidenciales con la industria

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí