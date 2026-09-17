75-38. Países Bajos acaba con el sueño de España en cuartos

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Redacción deportes, 17 sep (EFE).- La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas perdió en cuartos de final con Países Bajos, doble campeona del mundo, y se quedó a un paso de las semifinales del Mundial que se disputa en Otawa (Canadá).

El equipo español aguantó el ritmo de las jugadoras neerlandesas solo el primer cuarto, al que llegaron seis abajo. Después, a partir del segundo, la diferencia de nivel entre ambos conjuntos se notó y Países Bajos fue logrando poco a poco una ventaja que cada vez se hizo más insalvable para España, que llegó a diecinueve al descanso.

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En el tercero España intentó ofrecer resistencia a los ataques de su rival pero las neerlandesas siguieron ampliando su ventaja hasta sellar un triunfo que les metió en las semifinales.

Bea Zudaire, con 15 puntos, fue la jugadora más acertada de España.

Países Bajos, vigente campeona del mundo, de Europa y paralímpica, se medirá en semifinales a Canadá. La otra eliminatoria la disputan Estados Unidos y Gran Bretaña.

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Tras caer en cuartos, España buscará terminar entre las seis primeras del mundo, algo que nunca ha conseguido. El techo fue el séptimo puesto en el Mundial de Hamburgo (Alemania) en 2018.

Ficha técnica:

75 - Países Bajos (15+21+22+17): Beijer (21), De Rooij (3), Visser (13), Kramer (18) y Arts (2) -quinteto inicial- Kaijen, Korver (4), Lentze, Ravensburg, Wimmenhoeve (14) y Post.

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38 - España (9+8+11+10): Bea Zudaire (15), Sara Revuelta (2), Vicky Vilariño, Isa López (4) y Lourdes Ortega -quinteto inicial- Irene Basoco, Carmen Hernández (4), Laura Ugarte, Michell Navarro (1), Lara Arenós, Naiara Rodríguez (12) y Lucía Ramo. EFE