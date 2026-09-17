0-0. El Motagua hondureño avanza a las semifinales de la Copa Centroamericana

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San Salvador, 16 sep (EFE).- El club hondureño Motagua avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana la noche del miércoles a expensas del Alianza salvadoreño tras alcanzar un empate de visita en San Salvador y gracias a la ventaja del juego de ida en la competición de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Los salvadoreños, que fueron goleados por 0-3 en el primer partido de esta serie, apostaron por el milagro en el Cuscatlán ante su afición, pero sus delanteros llegaron con la pólvora mojada a este encuentro que terminó sin goles.

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Los Paquidermos del Alianza tomaron la iniciativa del juego para tratar de encaminar la remontada, pero el oficio de las Águilas Azules les permitió equilibrar el juego, que contó con pocas ocasiones claras de gol.

Con los espacios reducidos, los salvadoreños se las arreglaron para tener al menos 2 tiros a puerta, pero ninguno inquieto al guardameta visitante, mientras que el Motagua puso todas sus fichas en seguir enfriando el partido, por lo que apenas tiró en una ocasión entre los tres palos.

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A pesar de los cambios, que buscaron darle más salida al ataque a los salvadoreños, el marcador se mantuvo a ceros hasta el final.

Los hondureños avanzan así a las semifinales de la competición regional tras quedar segundos en el grupo D, mientras que el Alianza venía de ganar el grupo B y se plantaba como favorito.

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El Motagua esperará rival de la serie entre el costarricense Alajuelense y el hondureño Marathón, duelo que se disputará el jueves en Costa Rica.

Ficha técnica:

0. Alianza: Mario González; Juan Monteagudo, Henry Romero, Nelson Rodríguez, William Parra; Narciso Orellana (Noel Rivera m.62), Matías Mier (Luis Tobar m.73), Leonardo Menjívar, Juan Portillo (David León m.61); Harold Osorio, Gustavo Souza (Francis Castillo m.87).

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Técnico: Roberto Pompei

0. Motagua: Luis Ortiz; Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez (Luis Crisanto m.57), Luis Vega, Óscar Padilla; Denis Meléndez (Rodrigo Gómez m.69), Clever Portillo (Valerio Marinacci m.85), Rodrigo de Olivera (Jonathan Moya m.69), Jesús Batiz (Jeffry Miranda m.46); José Reyes, Jefryn Macías.

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Técnico: Javier López

Árbitro: El mexicano Rafael López amonestó a Romero, del Alianza, y a Meléndez y Crisanto, del Motagua.

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. EFE

(foto)