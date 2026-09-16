Temas del día de EFE España del jueves 17 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - La entrada masiva de migrantes en Ceuta ha dejado una crisis inédita también en el ámbito de la infancia, con miles de niños que llegaron solos y que han llevado a las autoridades a desplegar un singular plan de respuesta que para muchos llega tarde, ya que un mes y medio después aún quedan unos 1.000 menores en la calle sin identificar. Laura López

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(Texto) (Foto)

Madrid - Las medidas adoptadas para recuperar la normalidad en Ceuta, reforzar su seguridad y garantizar una adecuada respuesta europea son el centro de las reuniones que mantendrán este jueves en Madrid los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

Melilla - El líder del PP Alberto Núñez Feijóo, y la ministra portavoz y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, participan este jueves y viernes en las celebraciones del día de Melilla, en un momento de tensión por la crisis migratoria en Ceuta, y con el objetivo ambos de enviar un mensaje de apoyo a las dos ciudades autónomas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

VIVIENDA PRECIOS

Madrid.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de valor tasado de la vivienda correspondiente al segundo trimestre de año tras haberse encarecido un 13,9 por ciento hasta marzo, hasta los 2.315,7 euros por metro cuadrado, marcando un nuevo récord histórico.

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(Texto) (Infografía)

JUSTICIA PROCÉS

Barcelona - Medio centenar de los policías nacionales que en 2017 se desplegaron en Barcelona para impedir el referéndum de independencia declaran como testigos en el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores del cuerpo acusados de reventar el ojo a Roger Español, votante del 1-O, con una bala de goma.

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SERVICIOS SOCIALES

Madrid - La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presenta la evaluación de la situación de los Servicios Sociales en España y por comunidades autónomas con datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos, entre otros indicadores.

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CURSO ESCOLAR

Oviedo - La reina Letizia regresa a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, para presidir la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria, una actividad que cada año celebra en un centro de las distintas comunidades autónomas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

CLAVES | San Sebastián - Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz o Jeremy Irons son algunas de las estrellas que pasarán por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián que arranca este viernes con diecisiete películas a competición por la Concha de Oro -cinco de directoras, una menos que en 2025- y el eco del genocidio en Gaza aún presente a través de 'Naza', el documental que muestra la estrategia de Israel para destruir la Franja.

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(Texto a las 8:00. 742 palabras) (Foto)

- San Sebastián luce ya su fisonomía característica de carteles y alfombras rojas para inaugurar este 18 de septiembre la 74 edición de su Festival de Cine, que volverá a llenar las salas donde se proyectarán las películas seleccionadas en una ciudad que disfruta del certamen como muy suyo.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SHAKIRA RESIDENCIA

Madrid - La docena de conciertos que la colombiana Shakira ofrecerá en Madrid generará un gasto directo asociado que oscilará entre los 150 y los 200 millones de euros para la economía de la capital, una previsión que refuerza el lema de la cantante, que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

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EDUARD SOLA (Entrevista)

Barcelona - Eduard Sola, guionista de películas como 'Casa en llamas', debuta en la literatura con 'El nido', una historia protagonizada por Sara, una ornitóloga que acaba de cumplir los cincuenta, en la que aborda cuestiones relacionadas con la familia, la maternidad, el duelo y la sexualidad, según ha dicho en una entrevista con EFE. Irene Dalmases

(Texto a las 9:00) (Foto)

PABLO LÓPEZ (Entrevista)

Madrid - En los seis años transcurridos desde su anterior trabajo, Pablo López se ha consolidado como productor y compositor de cabecera de una leyenda como Raphael y ha continuado con sus giras e intervenciones en TV, pero sobre todo atravesó un duro proceso mental del que da cuenta en 'El cuatro', su cuarto disco del que habla con EFE. Javier Herrero

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TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Los chubascos y tormentas de este jueves traerán vientos fuertes y precipitaciones de importancia con granizo incluido, especialmente en Baleares y la fachada peninsular mediterránea, con acumulados en poco tiempo que pueden llegar a ser de carácter torrencial.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Vitoria.- POLÍTICA VASCA.- El Parlamento Vasco celebra el segundo debate de Política General de la decimotercera legislatura. Parlamento Vasco. (Texto) (Foto)

10:50h.- Madrid.- AUDIENCIAS MILITARES.- El rey recibe en audiencia a un grupo de generales y a la comisión de seguimiento de la conmemoración del centenario del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Palacio de El Pardo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Mérida (Badajoz).- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en Mérida. PSOE Av. Eugenio Hermoso, 21-23. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:55h.- Madrid.- JORNADA SEGURIDAD.- La directora del Departamento de Seguridad Nacional, general de Brigada Loreto Gutiérrez Hurtado, interviene en la jornada Diálogos para la Seguridad organizada por el diario 'El País' Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Castellana, 61. (Texto)

13:00h.- Madrid.- FORO LA TOJA.- Rueda de prensa de presentación del VIII Foro la Toja. Paseo de la Castellana, 259.

18:00h.- Ávila.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, clausura la primera Junta Directiva Provincial del PP abulense en el inicio del nuevo curso político, con la participación de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y de la diputada nacional y la candidata a la alcaldía de Ávila, Patricia Rodríguez. Hotel Cuatro Postes. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN JORNADA.- Los exministros Rodolfo Martín Villa, Rafael Arias-Salgado y Virgilio Zapatero participan en un encuentro sobre la Transición organizado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Plaza de la Villa, 2.

19:00h.- Lleida.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en su visita a Lleida. Pl. Ricard Vinyes. (Texto)

20:00h.- Melilla.- DÍA MELILLA.- Acto Institucional del Día de Melilla 2026. Plaza de Armas. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA PRECIOS.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de valor tasado de la vivienda correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA FISCALIDAD .- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, participa en el Forum Europa, un acto presentado por el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas. Hotel Mandarin Oriental Ritz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Migración y Seguridad Social, Elma Saiz, inaugura el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Mutua Madrileña. C/Eduardo Dato, 20. Madrid.

10:00h.- Barcelona.- EMPRESAS INNOVACIÓN.- El Cercle d'Economia y SpainCap celebran una jornada sobre cómo financiar la innovación y reducir la brecha tecnológica entre Europa, EEUU y China. C/ Provença, 298.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio por operaciones irregulares de Banco de Valencia en México Audiencia Nacional, C/Límite s/n.

10:00h.- Madrid.- SERVICIOS PÚBLICOS.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el segundo día de unas jornadas sobre la contraofensiva de los servicios públicos organizada por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP). Posteriormente, el ministro atiende a los medios. C/Poeta Joan Maragall, 41.

10:30h.- Madrid.- BANCA RESULTADOS.- La Federación de Servicios de CCOO analizará en rueda de prensa las ganancias obtenidas por el sector financiero. C/ Fernández de la Hoz, 12.

11:00h.- Madrid.- CORREOS MOVILIZACIONES.- El sindicato CSIF retoma las movilizaciones en Correos de toda España, frente a las oficinas principales de cada provincia. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- MERCADO LABORAL.- Fedea presenta el observatorio trimestral del mercado de trabajo elaborado con BBVA Research. C/Jorge Juan, 46.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:00h.- València.- ECOLOGISTAS TRIBUNALES.- El buque de Greenpeace Arctic Sunrise llega a València para apoyar a los 11 activistas de la organización que serán juzgados el 23 de septiembre por participar en una protesta en 2021 en el puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas. Marina Norte del Puerto (Texto)

09:30h.- Madrid.- JORNADAS SEGURIDAD.- La III edición de los Diálogos para la Seguridad, organizados por 'El País', aborda la situación del sector de la defensa con la intervención de los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. CESEDEN. Castellana, 61. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- JUSTICIA PROCÉS.- Prosigue el juicio contra los cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de reventar el ojo a Roger Español, votante del 1-O, con una pelota de goma. Audiencia de Barcelona. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- Rueda de prensa de la Policía Nacional para informar de una operación criminal dedicada a traficar con cocaína en Europa. Complejo policial Zona Franca. Calle D, 19. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Continúa el juicio a una decena de acusados de financiar el terrorismo yihadista en Siria vinculados al llamado clan de los Kutayni, relacionado con los Hermanos Musulmanes. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez s/n -charly-

10:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación del estudio 'Suspensos con carné. ¿Aprobarías hoy el examen de conducir? Conocimientos, formación y reciclaje en los conductores españoles'. de Línea Directa. (Texto)

SOCIEDAD

Tuéjar (Valencia).- INCENDIOS FORESTALES.- Medios terrestres y aéreos siguen luchando contra el fuego para controlar el incendio forestal declarado el martes en Tuéjar (Valencia). (Texto)

09:00h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Expertos en inteligencia artificial de varias empresas e instituciones públicas participan en el evento 'Samsung Innovation Campus Summit: AI for a Better World', en el que debatirán sobre cómo aprovechar el potencial de la IA de forma responsable y al servicio de las personas. El Beatriz (Calle Ortega y Gasset 29, Madrid)

10:30h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- Presentación de las conclusiones del libro 'Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento', editado por Funcas. Sala Gran Vía. C/ Caballero de Gracia, 28. (Texto)

11:00h.- Palos de la Frontera (Huelva).- HIDRÓGENO VERDE.- Moeve presenta en Palos de la Frontera (Huelva) la primera fase de construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con una inversión acumulada de más de 1.000 millones de euros, un acto en el que estarán presentes los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Energy Park Moeve La Rábida. C. Trans. A, 48, (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Sevilla.- ENFERMEDADES RARAS.- La Federación Española de Enfermedades Raras celebra su XI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Participa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Fundación Cajasol (Texto)

11:00h.- Madrid - La organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) da a conocer una investigación sobre el alcance en España del robo de agua y la sobreexplotación de este recurso.

12:00h.- Madrid.- SERVICIOS SOCIALES.- Presentación del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) 2025, que aborda el estado del sistema público de protección social que gestionan las comunidades autónomas y entidades locales. Ateneo de Madrid. c/ Prado, 21. (Texto)

12:00h.- Madrid.- DÍA ALZHEIMER.- Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, Fundación Alzheimer España organiza una jornada dedicada a una realidad que afecta especialmente a muchas familias: la soledad no deseada de las personas cuidadoras en la que se presentan los primeros resultados del proyecto de intervención de esta entidad y que inaugura la directora general del Imserso, Mayte Sancho. Imserso. Avenida de la Ilustración, s/n.

12:00h.- Oviedo.- CURSO ESCOLAR.- La reina Letizia regresa a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, para presidir la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria. Calle Aniceto Sela, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:50h.- Niebla (Huelva).- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). C/Lavapies, 16. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- SANIDAD VACUNAS.- Acto Presentación en el Congreso de los Diputados del cómic: 17 de marzo, la VAcUNa nos cambió la vida, a solicitud del Grupo Parlamentario Republicano. Congreso de los Diputados.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Festival de San Sebastián presenta el nuevo premio Transforma Make&Mark en una rueda de prensa en la que intervienen el director del certamen, José Luis Rebordinos, y el actor Miguel Ángel Muñoz. Tabakalera

11:00h.- San Sebastián.- CULTURA MUESTRA.- Presentación de 'Walker', una muestra concebida específicamente para Tabakalera por el cineasta Tsai Ming-Liang, con la asistencia delartista y del director del SSIFF, José Luis Rebordinos. Tabakalera

11:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Ensayo abierto y encuentro con Rafael Riqueni y Tim Ries, saxofonista de The Rolling Stones, con motivo del estreno de "Tunisia" en la Bienal de Flamenco Estudio de El Oruco (Plaza del Pelícano, 4)

12:00h.- Sevilla.- ARTE ANDALUZ.- El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, inaugura la exposición Arte andaluz de la Colección Bassat, una muestra que reúne una destacada selección de obras de artistas andaluces pertenecientes a una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de España. Sala Murillo (C/Álvarez Quintero, s/n)

12:30h.- Barcelona.- PREMIO TUSQUETS.- La editorial Tusquets anuncia en rueda de prensa el nombre del ganador del XXII Premio Tusquets Editores de Novela. Muntaner, 282 (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- FERIA LIBER.- La Feria Internacional del Libro Liber 2026 presenta su 44ª. edición, que se celebrará en Fira de Barcelona Sala de Protocolo. Palacio 1. Recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. (Texto)

12:30h.- Zamora.- FERIA QUESO.- El presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto de inauguración de la III edición de la Feria Internacional del Queso 'Fromago Cheese Experience' Diputación Provincial. Sala de la Encarnación. Plaza de Viriato, s/n. (Texto) (Foto)

15:15h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Coque Malla interpreta a Mackie Navaja en "La ópera de los 3 centavos" , de Bertolt Brecht, una historia del Londres de entreguerras, donde la miseria y la corrupción conviven con el lujo y el vicio. Teatro Infanta Isabel. (Texto)

18:30h.- Madrid.- FESTIVAL IDEAS.- Tras la polémica por el boicot y retirada del patrocinador Allianz por su apoyo a Israel, arranca la tercera edición del Festival de las Ideas con una conversación entre las mexicanas Lydia Cacho y Brenda Navarro, precedida de una apertura institucional. Escenario Plaza España.

18:30h.- Madrid.- PRADO SOROKIN.- El escritor ruso Vladimir Sorokin participa en un acto en el Museo del Prado como inicio de su residencia como nuevo participante del programa “Escribir el Prado”. Sorokin conversará con la editora de Granta en español, Valerie Miles, sobre su obra, su enfoque del arte y la influencia de éste en su obra literaria. Puerta de Jerónimos.

20:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Redondo Brand, una de las firmas estrella de las alfombras rojas, presenta una colección inspirada en una mujer fuerte y seductora. Jardines de los Palacios de Vista Alegre. (Texto)

21:00h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Ca7riel y Paco Amoroso. Movistar Arena.

EFE

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